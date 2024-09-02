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Rusya-Ukrayna hattında yüksek tansiyon! Kiev’e gece boyunca saldırdı: Moskova yanlısı hesaplardan ilerleme mesajı: O şehirlerde…

Ukrayna Savaşı’nda tansiyon yeniden yükseldi. Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdığı bildirilirken Ukrayna genelinde alarm durumuna geçildi. İşte, Kiev-Moskova hattından son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:48 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:48
Rusya-Ukrayna hattında yüksek tansiyon! Kiev’e gece boyunca saldırdı: Moskova yanlısı hesaplardan ilerleme mesajı: O şehirlerde…

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Rusya-Ukrayna hattında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya saldırdığı bildirildi.

EN AZ İKİ KİŞİ YARALANDI

The Guardian Rusya'nın pazartesi günü erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurduğunu, saldırı sonucunda en az iki kişinin yaralandığını ve bombardımanın bölgedeki evler ile altyapıya zarar verdiğini söyledi.

UKRAYNA GENELİNDE SALDIRI ALARMI

Reuters, şehrin askeri yönetiminin Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma birimlerinin 10'dan fazla seyir füzesi ve yaklaşık 10 balistik füzeyi imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna genelinde yaklaşık iki saat boyunca hava saldırısı alarmı verildi.

RUS HESAPLARDAN İLERLEME MESAJI

Öte yandan Rus yanlısı bazı hesaplar ise Moskova güçlerinin iki doğu Ukrayna şehrine girdiğini iddia etti. Pazartesi günü Moskova güçlerinin Ukrayna'nın savunma hattının bir kısmını kırmaya çalışırken Rus güçlerinin doğu Ukrayna şehirleri Selydove ve Ukrainsk'te savaştığını söyledi.

Reuters ise iddia edilen Rus ilerlemesi ile ilgili olarak Ukrayna'dan henüz bir açıklama gelmediğini belirtti. Ukrayna'nın yüzde 18'ini kontrol eden Rus güçleri Kiev'in 2023'teki karşı saldırısından bu yana doğu Ukrayna'da ilerliyor.

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