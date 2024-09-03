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İsrail işgalcileri, Batı Şeria’da 4 gazeteciyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan beldesinde bir eve düzenlenen baskını takip eden 4 gazeteciyi yaraladı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 18:51 Güncelleme 03 Eylül 2024, 18:56
İsrail işgalcileri, Batı Şeria’da 4 gazeteciyi yaraladı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan beldesinde düzenlediği baskını takip eden 4 gazeteci, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistin Kızılayı, bir gazetecinin gerçek mermiyle elinden, diğerinin ise şarapnel parçasıyla yaralandığını bildirdi. Ayrıca, aynı bölgede sağlık ekipleri İsrail ateşiyle yaralanan 2 gazeteciyi daha hastaneye nakletti.

Gazetecilerden Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kefr Dan beldesinde abluka altına alınan eve baskını takip ettikleri sırada, İsrail askerlerinin üzerlerine doğrudan ateş ettiklerini ifade etti.

"ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTILAR"

Araçlarında İngilizce, "press" (basın) tabelasının bulunduğunun altını çizen Halef, "Kefr Dan kabristanı yakınındaydık, gazetecilerin ve ambulansların bulunduğu yönde 3 araçla ilerliyorduk. Araçlarda press tabelası asılıydı. Her şeyimizle gazeteci olduğumuz belliydi, birden askerler bize ateş açmaya başladı. Birçok kez üzerimize ateş açtılar, gazeteci Muhammed Mansur elinden yaralandı. Biz de silah menzilinden çıkmak üzere oradan uzaklaştık" diye belirtti.

İsrail işgalcileri dün de Cenin kentinde bir olayın takibi sırasında gazetecilere ateş açmış ve yolda tahribat yapan buldozeri üzerlerine sürmüştü.

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