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Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rusya kritik gelişmeyi duyurdu: Donetsk’te neler oluyor?

Ukrayna’da tansiyon yükseliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesinde New York yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 143 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı belirtildi. Peki, Ukrayna’da neler oluyor? İşte, Ukrayna Savaşı’na ilişkin son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 14:46 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 14:46
Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Rusya kritik gelişmeyi duyurdu: Donetsk’te neler oluyor?

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Kiev'in Rusya'ya yönelik son saldırılarının ardından Rus ordusu harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde New York yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

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RUSYA UKRAYNA'DA İLERLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretsk kentsel alanındaki en büyük yerleşim birimlerinden biri Novgorodskoye'yi (New York) kurtardı." ifadelerine yer verildi.

143 BÖLGEYE SALDIRI

Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 143 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 192 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 345 tank ve zırhlı araç, 1415 çok namlulu roketatar, 13 bin 444 obüs ve havan topu ile 24 bin 945 özel askeri araç imha edildi.

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