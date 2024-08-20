İsrailli yetkililerden Netanyahu’ya uyarı: ’’Takas müzakerelerini sabote etmeyi bırak!’’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU YENİ ŞARTLAR İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta bir bildiriyle İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Bildiri sonrası Netanyahu ise söz konusu ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu iddia ederek yeni şartlar istedi.

Netanyahu'nun şartları arasında Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.