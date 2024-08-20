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İsrailli yetkililerden Netanyahu'ya uyarı: ''Takas müzakerelerini sabote etmeyi bırak!''

İsrailli liderlerden Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de sürdürdüğü katliamlarını durdurması için yürütülen ateşkes müzakereleri kapsamında görüşmeleri çıkmaza sokmaması konusunda uyarılar art arda geldi. Gazze Şeridi'nde soykırımlarını sürdüren Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes bildirisi sonrası talep ettiği ek şartlar talep etmişti.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 19:54 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 19:55
İsrailli yetkililerden Netanyahu’ya uyarı: ’’Takas müzakerelerini sabote etmeyi bırak!’’

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan müzakerelere yönelik sabotajlarının durdurulması gerektiğini belirterek anlaşma çağrısı yaptı.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapidİsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid

''MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEYİ BIRAK''

İsrail'in ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, İsrail ve Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Muhalefet ldieri Lapid, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Netanyahu'yu hedef alarak takasın bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

"Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı. Hepsi (İsrailli esirler) ölmeden önce, hemen bir anlaşmaya varılmalı."

NETANYAHU, TAKAS GÖRÜŞMELERİNİ ÇIKMAZA SOKUYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu'uyu eleştiren tek kişi elbette yalnızca Lapid değil. İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi üyesi Gadi Eisenkot da katıldığı bir radyo programında esir takası müzakerelerini çıkmaza sürükleyen Netanyahu'yu hedefine aldı.

Eisenkot, İsrail yönetiminde görevli bakanların çoğunun esir takası mutabakatını desteklediğini söyleyerek anlaşma fikirlerine Netanyahu'nun karşı çıktığını bildirerek mutabakat için "cesur kararlar" almaya hazır olmadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NETANYAHU YENİ ŞARTLAR İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta bir bildiriyle İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Bildiri sonrası Netanyahu ise söz konusu ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu iddia ederek yeni şartlar istedi.

Netanyahu'nun şartları arasında Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.


HAMAS'IN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı, Filistin direnişçisi Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Hamas ise ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta yürütülen ateşkes müzakerelerinde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya gidilmesini engellediğini ifade etti.

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