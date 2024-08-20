SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu

İtalya’nın Sicilya adasında fırtına sonrası meydana gelen hortum 160 metrelik lüks yatı vurdu. Suya batan yatta 22 kişi olduğu belirtilirken bunların dünyaca ünlü milyarderler olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise kurtarıldığı belirtilirken İngiltere’nin Steve Jobs’a cevabı olarak nitelendirilen 59 yaşındaki iş insanı Mike Lynch ve ailesi için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:32 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:45
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sicilya açıklarındaki faciada dünyaca ünlü milyarderler kayboldu. Pazartesi günü Sicilya açıklarında bir süper yatın batması sonucu 22 kişi kayboldu. Porticello Limanı açıklarında hortum dolayısıyla batan teknede dünyaca ünlü milyarderlerin olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ MİLYARDERLERİN OLDUĞU YATI HORTUM VURDU

The Telegraph, bir zamanlar İngiltere'nin Steve Jobs'a cevabı olarak nitelendirilen 59 yaşındaki iş insanı Mike Lynch'in de kızı ile birlikte yatta bulunduğunu bildirdi.

160 metrelik yatta teknoloji devi Lynch'in eşi Angela Bacares ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın da bulunduğu belirtildi.

Yattan son fotoğrafın Pazar günü saat 22.00'de Porticello'da çekildiği düşünülüyor.Yattan son fotoğrafın Pazar günü saat 22.00'de Porticello'da çekildiği düşünülüyor.

BATAN YATTA 22 KİŞİ BULUNUYORDU

İtalyan sahil güvenliği yatta en az bir yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. Bayesian adlı teknede İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişi bulunuyordu. Bunlardan 15'i kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir İngiliz bebeğin de yer aldığı belirtildi.

DEMİR ATMIŞTI DİREĞİ KIRILDI

İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre görgü tanıkları fırtına koptuğunda yatın demirlemiş olduğunu ve bu sebeple de gemi direğinin kırıldığını, dengesini kaybeden yatın battığını söyledi.

Sicilya açıklarında meydana gelen ölümcül bir kasırganın devasa bir yatı batırmasının ardından kayıplara karışanlar arasında Mike Lynch de var.Sicilya açıklarında meydana gelen ölümcül bir kasırganın devasa bir yatı batırmasının ardından kayıplara karışanlar arasında Mike Lynch de var.

ÜNLÜ MİLYARDER VE AİLESİ KAYIP

50 metre derinlikteki yatın enkazı dalgıçlar tarafından bulundu. Lynch, eşi ve kızı için arama çalışmaları hala devam ediyor.

Bayesian adlı teknenin Lynch'in eşi Angela Bacares'in adına kayıtlı bir şirkete ait olduğu ve Bacares'in kurtarıldığı aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
PKK’lı teröristlerin Amanoslar’a uzanan paramotor oyunundan Fransa çıktı! İşte hain planın perde arkası
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Donald Trump’tan Elon Musk’a flaş teklif! ABD’li milyonerden jet cevap: Hizmet etmeye hazırım
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
SON DAKİKA