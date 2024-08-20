Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu

Sicilya açıklarındaki faciada dünyaca ünlü milyarderler kayboldu. Pazartesi günü Sicilya açıklarında bir süper yatın batması sonucu 22 kişi kayboldu. Porticello Limanı açıklarında hortum dolayısıyla batan teknede dünyaca ünlü milyarderlerin olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ MİLYARDERLERİN OLDUĞU YATI HORTUM VURDU

The Telegraph, bir zamanlar İngiltere'nin Steve Jobs'a cevabı olarak nitelendirilen 59 yaşındaki iş insanı Mike Lynch'in de kızı ile birlikte yatta bulunduğunu bildirdi.

160 metrelik yatta teknoloji devi Lynch'in eşi Angela Bacares ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın da bulunduğu belirtildi.

Yattan son fotoğrafın Pazar günü saat 22.00'de Porticello'da çekildiği düşünülüyor.

BATAN YATTA 22 KİŞİ BULUNUYORDU

İtalyan sahil güvenliği yatta en az bir yolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. Bayesian adlı teknede İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişi bulunuyordu. Bunlardan 15'i kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir İngiliz bebeğin de yer aldığı belirtildi.

DEMİR ATMIŞTI DİREĞİ KIRILDI

İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre görgü tanıkları fırtına koptuğunda yatın demirlemiş olduğunu ve bu sebeple de gemi direğinin kırıldığını, dengesini kaybeden yatın battığını söyledi.

Sicilya açıklarında meydana gelen ölümcül bir kasırganın devasa bir yatı batırmasının ardından kayıplara karışanlar arasında Mike Lynch de var.

ÜNLÜ MİLYARDER VE AİLESİ KAYIP

50 metre derinlikteki yatın enkazı dalgıçlar tarafından bulundu. Lynch, eşi ve kızı için arama çalışmaları hala devam ediyor.

Bayesian adlı teknenin Lynch'in eşi Angela Bacares'in adına kayıtlı bir şirkete ait olduğu ve Bacares'in kurtarıldığı aktarıldı.