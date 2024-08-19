Ukrayna resmen harekete geçti! Kursk bölgesindeki üçüncü köprü de yıkıldı

Moskova, Ukrayna 'nın Kursk bölgesindeki üçüncü bir köprüye saldırdığını ve köprüyü hasara uğrattığını, bunun üzerine Kiev güçlerinin Rus topraklarındaki saldırılarını genişletmeye çalıştığını duyurdu

Ukrayna makamları Rusya'nın iddiasına ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Pazartesi günü bir başka tırmanış işareti olarak Rusya, deniz piyadelerinin bölgede 19 Ukraynalı askerden oluşan bir grubu ele geçirdiğini bildirdi. Rusya devlet haber ajansı RIA Ukraynalıları "sabotajcılar" olarak tanımladı.

"BİR KÖPRÜ DAHA EKSİLDİ"

Ukrayna, pazar günü Seym Nehri üzerindeki ikinci köprüyü yıktığını duyurdu.

Bölgedeki köprülere yönelik saldırılar, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi harekâtını sürdürmesinin ardından birkaç gün içinde gerçekleşti.

Ukrayna cuma günü Gluşkovo kasabasında bir köprüyü daha vurduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, pazar günü Telegram'da köprüyü parçalayan bir patlamanın havadan çekilmiş videosunu yayınlayarak, "Bir köprü daha eksildik" yazdı.

Saldırıların Rus ikmal hatlarını kesintiye uğratmayı amaçladığını söyledi.