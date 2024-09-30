Ukrayna’da Kirpi şov! Rus İHA’ları saldırdı Türk zırhlısı yıkılmadı

Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıldan uzun bir süre geride kalırken Türk savunma sanayii bir kez daha gündeme damga vurdu.

UKRAYNA'DA KİRPİ ŞOV

Türk yapımı BMC Kirpi zırhlısının son görüntüleri dünyada viral oldu. TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre Rus İHA'ları Ukrayna'da açık arazide ilerleyen BMC Kirpi'ye tüm hızları ile çarpıyor.

BMC Kirpi'ye peş peşe saldıran üç İHA da zırhlıyı durduramıyor. Çok güçlü patlayıcılarla donatılan Rus İHA'larının saldırılarına rağmen operatör ilerlemeye devam ediyor.

DÖRT İHA VURDU YOLUNA DEVAM ETTİ

Dördüncü İHA da saldırıya geçse de Kirpi yoluna devam ediyor. Ancak beşinci İHA'nın saldırısının ardından Kirpi ilerleyemeyecek duruma geliyor.

Sertaç Aksan haberinde "Bu noktada bir parantez açalım. Konuyu yakından takip eden yabancı uzmanlara göre, Ukrayna personeli 5. saldırı gelmeden önce kendini tahliye etmeyi başardı. Arka kapıyı açık bıraktılar. Ve son dron bu kapıdan içeri girebildiği için ciddi hasar verebildi. Kapı açık olmasa Kirpi'nin dayanabilme ihtimali hiç de az değildi." ifadelerine yer veriyor.

TRT Haber

İHA HEDEF ŞAŞIRMADI KİRPİ MANEVRA YAPTI

Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük ise "Benim videodan görebildiğim kadarıyla Kirpi saldırıda bulunan bazı dronlardan kıl payı kurtulmuş." Başlangıçta İHA'ların hedef şaşırmış olabileceği düşünülürken BMC Kirpi'nin manevra kabiliyetinin çok güçlü olduğu ve bu sayede İHA'ların doğrudan hedefi olmaktan kurtulduğu açıkça görülüyor.

KİRPİ NASIL İNFİLAK ETMEDİ?

Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük, BMC Kirpi'nin ilk İHA saldırısında nasıl infilak etmediğini ise şöyle anlatıyor:

Savunma Sanayii Uzmanı Fatih Mehmet Küçük

"Bunun iki nedeni var. Birincisi tanklar görece daha yavaş hızlarda ilerliyor. Hatta çoğunlukla hareket etmiyorken FPV dron saldırılarına uğruyor. O zaman da özellikle tankın motor, yakıt veya özellikle kulenin üst kısmından vuruluyor. Yani tankların özellikle kule üstü zırhları daha ince olması ve kule bölmesinde çok sayıda mühimmat olması tankların infilak etmesine neden oluyor.

Kirpi'de ise durum farklı... İçerisinde tanklardaki kadar yoğun mühimmat yok. Ayrıca videoda gördüğümüz kadarıyla öncelikle personelin bulunduğu arka taraf hedeflenmiş. Kirpi'nin hareket etmesini sağlayan motor ve ilgili kritik unsurlar ise aracın ön bölümünde.

Hatta ilk saldırının ardından araçtaki yangın söndürme sisteminin devreye girdiğini de görüyoruz. Ki bu özellik sürücünün çok zorlu şartlara rağmen bir şekilde işini yapabilmesine olanak tanıyor.

Tabii arkadan vurulmasına rağmen hareket etmesinde aracın gövde yapısı ve yürür aksamının sağlamlığı da ön planda. Burada bir parantez açalım. Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Haliyle bilgi birikimi ve tecrübesi çok yüksek. Eldeki veriler, yeni üretilen araçların da son derece sağlam ve çok gelişmiş şekilde üretilebilmesinin önünü açtı.

Video bir anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında konuşulmaya başlandı. BMC Kirpi zaten bilinen bir platformdu ama harp sahasında verdiği bu gerçek sınavlar onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Çok sayıda ülkenin BMC Kirpi'yi yakın takibe almasının sebeplerinden biri de bu. Gelecek dönemde farklı ihracat haberleri duyabiliriz."