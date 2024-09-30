Kremlin Sözcüsü, katil İsrail’in Lübnan’a saldırılarının Gazze’de yaşanan felaketlere neden olacağını vurguladı...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, işgalci İsrail'in Lübnan'da yerleşim yerlerini bombalamasının Gazze'de yaşanan insani felakete neden olacağını ifade etti. Peskov, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da yerleşim yerlerinin bombalanmasının çok sayıda can kaybına neden olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu kaçınılmaz olarak aynı Gazze'de gördüğümüz gibi bir insani felakete neden olacak." dedi.

Katil İsrail güçlerinin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bölgede büyük bir savaşın çıkma riskinin ne olduğunun sorulması üzerine Peskov, "Bu risk çok yüksek." ifadelerini kullandı.

⁠İSRAİL'İN ŞİDDETLİ LÜBNAN SALDIRILARI: 1208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.