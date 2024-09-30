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Kremlin Sözcüsü, katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarının Gazze'de yaşanan felaketlere neden olacağını vurguladı...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un siyonist İsrail tarafından Lübnan'a düzenlenen saldırıların Gazze'de yaşanan insanlık felaketinin benzeri olacağına ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bu riskin daha da arttığını ifade etti. Ayrıca İsrail'in saldırılarının ardından bölgede yaşayan yüz binlerce kişi ise yerinden edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:12
Kremlin Sözcüsü, katil İsrail’in Lübnan’a saldırılarının Gazze’de yaşanan felaketlere neden olacağını vurguladı...

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, işgalci İsrail'in Lübnan'da yerleşim yerlerini bombalamasının Gazze'de yaşanan insani felakete neden olacağını ifade etti. Peskov, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da yerleşim yerlerinin bombalanmasının çok sayıda can kaybına neden olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu kaçınılmaz olarak aynı Gazze'de gördüğümüz gibi bir insani felakete neden olacak." dedi.

Katil İsrail güçlerinin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından bölgede büyük bir savaşın çıkma riskinin ne olduğunun sorulması üzerine Peskov, "Bu risk çok yüksek." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN ŞİDDETLİ LÜBNAN SALDIRILARI: 1208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI (Takvim.com.tr | Arşiv)İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI (Takvim.com.tr | Arşiv)

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

İŞGALCİLER YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ YİNE YERİNDEN ETTİ!

Katil İsrail'in bombardımanları nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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