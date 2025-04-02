ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını resmen başlattı. Gümrük vergisi duyurusunu "2 Nisan 2025 tarihe geçecek" sözleriyle başlatan Trump, yakın ticaret ortaklarını bile gümrük vergisi politikasıyla ABD'yi "yağmalamak ve tecavüz etmekle" suçladı.

(AFP)

60 ÜLKEYE GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeye karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

(AFP)

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı (İHA)

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.