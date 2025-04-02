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Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiye'yi teğet geçti | İşte ABD'nin 2 Nisan tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya ticaret savaşını resmen başlattı. Beyaz Saray 2 Nisan'ı işaret etmiş ve ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olacağını söylemişti. Trump gümrük vergisi listesini yayımladı. Listede onlarca ülke var. En düşük vergi oranı ise Türkiye'ye yazılırken listede olmayan bir ülke ise özellikle dikkat çekti. Öte yandan Trump'ın vergi kararına dünyadan tepki yağdı. Peki ABD'nin yeni gümrük vergisi kararından hangi sektörler etkileniyor? İşte ülke ülke ABD'nin gümrük vergisi listesi...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 19:44 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:47
Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiye’yi teğet geçti | İşte ABD’nin 2 Nisan tarifesi

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ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını resmen başlattı. Gümrük vergisi duyurusunu "2 Nisan 2025 tarihe geçecek" sözleriyle başlatan Trump, yakın ticaret ortaklarını bile gümrük vergisi politikasıyla ABD'yi "yağmalamak ve tecavüz etmekle" suçladı.

(AFP)(AFP)

60 ÜLKEYE GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, 60 ülkeye karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Trump'tan AB'te ''%20 vergi'' tarifesi

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

(AFP)(AFP)

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı (İHA)ABD Başkanı Donald Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı (İHA)

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ayrıca Trump, bu gece yarısından itibaren, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini belirtti.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

EN DÜŞÜK VERGİ YÜZDE 10
ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TRUMP'IN SERT VERGİLERİ TÜRKİYE'Yİ TEĞET GEÇTİ!
Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı (EPA)ABD Başkanı Donald Trump fitili ateşledi! Dünyaya yüzde 80, 90 vergi savaşı (EPA)

LİSTEDE RUSYA YOK

Trump, neredeyse tüm dünyaya gümrük vergisi uygulamasını duyururken listede yer almayan bir ülke ise dikkat çekti. ABD Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye açıkça ticaret savaşını başlatırken Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise Rusya'nın neden listede yer almadığını açıkladı.

Leavitt Axios'a yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının zaten "anlamlı bir ticareti engellediği" için Rusya'nın liste dışında bırakıldığını söyledi.

AB: SONUÇLARI KORKUNÇ OLACAK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı ek önlemler hazırladıklarını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın AB de dahil bütün ülkelere yönelik duyurduğu tarifelerin dünya ekonomisine büyük bir darbe olduğunu belirten von der Leyen, bundan derin üzüntü duyduğunu vurguladı.Von der Leyen, karşılıklı tarifelerin muazzam sonuçlar doğuracağına işaret ederek, "Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak." dedi.

TARİFELER NE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK?
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini kullanarak, ülkenin ticaret ilişkilerindeki karşılıklılık eksikliği, döviz manipülasyonu ve diğer ülkeler tarafından sürdürülen yüksek katma değer vergileri gibi politikaların neden olduğu ticaret açığına karşı önlem aldığı aktarıldı.

Bu kapsamda tüm ülkelere getirilen yüzde 10 oranındaki temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilen açıklamada, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, bu tarifelerin ticaret açığından kaynaklanan tehdidin ortadan kalktığı veya hafiflediği belirlenene kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Fentanil ve göçmen krizi dolayısıyla Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ilgili kararlar uyarınca yürürlükte kalacağı belirtilen açıklamada, ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına uygun malların istisna kapsamında kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, sektörel tarifelerin açıklandığı çelik, alüminyum, otomobil, bakır, yarı iletkenler ve kereste gibi ürünlerle ABD'de bulunmayan enerji ve belirli minerallerin karşılıklı tarife düzenlemelerinden muaf olacağı bildirildi.

Geçen yıl ABD'nin mal ticaret açığının 1,2 trilyon doları aştığına işaret edilen açıklamada, 2001'de yüzde 28,4 olan ABD'nin küresel üretimdeki payının 2023'te yüzde 17,4'e düştüğünün bilgisi paylaşıldı.

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