Ukrayna’da ateşkes mi yapılacak? Rusya devlet başkanı Putin açıkladı: İngiltere Ukrayna’yı...

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Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık iki buçuk yıl geride bırakılırken Rus kaynaklardan flaş bir iddia geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi. PUTİN'DEN ATEŞKES ADIMI Reuters'a konuşan dört Rus kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı, mevcut savaş alanı hatlarını tanıyan müzakere edilmiş bir ateşkesle durdurmaya hazır olduğunu ve Kiev ile Rusya'nın anlaşmaya varması halinde savaşmaya hazır olduğunu iddia etti. REUTERS'TAN RUS KAYNAK İDDİASI Reuters, Rus liderin danışmanlarına, müzakereleri engellemeye yönelik Batı destekli girişimlerden dolayı hayal kırıklığını dile getirdiğini söyledi. Putin'le çalışmış ve Suriye'deki üst düzey görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen üst düzey bir Rus kaynak, "Putin gerektiği kadar savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda savaşı durdurmak için ateşkese de hazır" dedi. Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık Karadeniz'de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık PESKOV "DİYALOĞA AÇIĞIZ" DEDİ UKRAYNA'DAN CEVAP GELMEDİ Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca açıkça ifade ettiğini ve ülkenin "ebedi savaş" istemediğini söylediğini söyledi. Reuters'ın belirttiğine göre Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ise sorulara yanıt vermedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Ekonomist Andrei Belousov'un geçen hafta Rusya'nın savunma bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistler tarafından, uzun süren bir çatışmayı kazanmak için Rus ekonomisini kalıcı bir savaş temeline oturtmak olarak yorumlanıyor. Reuters, bu adımın, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da kaydettiği ilerlemenin ardından geldiğine dikkat çekiyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da ilerleme için yapacağı yeni bir hamlenin ülke çapında yeni bir seferberlik gerektireceğini bildiğini ve bunu istemediğini belirtti. Peskov ise Rusya'nın seferberliğe ihtiyacı olmadığını ve bunun yerine silahlı kuvvetlere gönüllülerin alındığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daha önce pek çok kez Putin'in şartlarına göre barış yapılmayacağını söylediğini ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma sözü verdiğini hatırlattı. KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi. İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı. Putin ile Lukaşenko, düzenledikleri ortak basın toplantısında birçok konuyu ele alırken Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna da değinerek müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi. Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.