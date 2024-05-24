Ukrayna’da ateşkes mi yapılacak? Rusya devlet başkanı Putin açıkladı: İngiltere Ukrayna’yı...

Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık iki buçuk yıl geride bırakılırken Rus kaynaklardan flaş bir iddia geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası barış müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.
PUTİN'DEN ATEŞKES ADIMI
Reuters'a konuşan dört Rus kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı, mevcut savaş alanı hatlarını tanıyan müzakere edilmiş bir ateşkesle durdurmaya hazır olduğunu ve Kiev ile Rusya'nın anlaşmaya varması halinde savaşmaya hazır olduğunu iddia etti.
REUTERS'TAN RUS KAYNAK İDDİASI
Reuters, Rus liderin danışmanlarına, müzakereleri engellemeye yönelik Batı destekli girişimlerden dolayı hayal kırıklığını dile getirdiğini söyledi.
Putin'le çalışmış ve Suriye'deki üst düzey görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen üst düzey bir Rus kaynak, "Putin gerektiği kadar savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda savaşı durdurmak için ateşkese de hazır" dedi.
PESKOV "DİYALOĞA AÇIĞIZ" DEDİ UKRAYNA'DAN CEVAP GELMEDİ
Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca açıkça ifade ettiğini ve ülkenin "ebedi savaş" istemediğini söylediğini söyledi. Reuters'ın belirttiğine göre Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ise sorulara yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Ekonomist Andrei Belousov'un geçen hafta Rusya'nın savunma bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistler tarafından, uzun süren bir çatışmayı kazanmak için Rus ekonomisini kalıcı bir savaş temeline oturtmak olarak yorumlanıyor. Reuters, bu adımın, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da kaydettiği ilerlemenin ardından geldiğine dikkat çekiyor.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da ilerleme için yapacağı yeni bir hamlenin ülke çapında yeni bir seferberlik gerektireceğini bildiğini ve bunu istemediğini belirtti. Peskov ise Rusya'nın seferberliğe ihtiyacı olmadığını ve bunun yerine silahlı kuvvetlere gönüllülerin alındığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daha önce pek çok kez Putin'in şartlarına göre barış yapılmayacağını söylediğini ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma sözü verdiğini hatırlattı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'u ziyaret eden Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi.
İkili başlayan görüşme, iki ülkenin bakanları, başbakan yardımcılarının da katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreci ve güncel uluslararası meseleler ele alındı.
Putin ile Lukaşenko, düzenledikleri ortak basın toplantısında birçok konuyu ele alırken Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere konusuna da değinerek müzakerelerden Rusya'nın hiçbir zaman vazgeçmediğini, İngiltere'nin Ukrayna'yı vazgeçirdiğini söyledi.
Putin, müzakere konusunun tekrar gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "(Ukraynalılar) Müzakerelere dönebilirler ancak bunu tek bir ülkenin isteklerine göre değil, Belarus ve Türkiye'de yapılan müzakerelerde varılan temel nitelikteki anlaşmalar ve sahadaki gerçeklerden yola çıkarak yapabilirler. Biz buna hazırız." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine işaret eden Putin, şunları kaydetti:
"Kiminle müzakere ederiz, bu basit bir soru değil. Elbette mevcut devlet başkanının meşruiyeti sona erdi ve bunun farkındayız. İsviçre'de düzenlenecek konferansın amaçlarından biri de Kiev yönetimini destekleyen Batılı toplumun, görevi sona eren devlet başkanının meşruiyetini onaylamasıdır. Ancak göstermelik adımların yasal belgeler açısından hiçbir önemi yok. Barış müzakerelerinin ültimatomlarla değil, sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak iş müzakere noktasına gelirse elbette yasal olarak bağlayıcı belgelerin imzalanması için kiminle anlaşabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Meşru yönetimle iş yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu soruya, Ukrayna'da öncelikle parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin veya diğer bazı hükümet organları tarafından yanıt verilmesi gerekiyor. Ukrayna Anayasası'nda ne yazılı bakmak gerekiyor."
İSVİÇRE'DEN RUSYA'YA ENGEL
Ukrayna, savaşın nasıl sonlandırılacağı konusunda uluslararası kamuoyunun birleştirilmesi amacıyla önümüzdeki ay İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı görüşmelere hazırlanıyor. Görüşmeler, Putin'in katılmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy'nin girişimiyle düzenlendi. İsviçre ise Rusya'yı davet etmedi.