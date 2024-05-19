Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık

ABD gazetesi New York Post ve Alman Bild, Ukrayna'nın gizli hazırlığını ortaya çıkardı. Rusya son dönemde üst üste Ukrayna köylerinde ilerleme kaydettiğini duyururken Ukraynalı mühendisler ise gizli bir deniz altı üretti. "Kronos" isimli denizaltının James Bond filmlerinden çıkmış gibi göründüğünü belirten Bild, gizli denizaltının özelliklerini tek tek sıraladı. Peki, Kronos nerede üretildi? Rus birliklerine saldırmak için Karadeniz'e ne zaman inecek? İşte, Ukraynalı mühendislerin gizli denizaltısı…