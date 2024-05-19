Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık

ABD gazetesi New York Post ve Alman Bild, Ukrayna'nın gizli hazırlığını ortaya çıkardı. Rusya son dönemde üst üste Ukrayna köylerinde ilerleme kaydettiğini duyururken Ukraynalı mühendisler ise gizli bir deniz altı üretti. "Kronos" isimli denizaltının James Bond filmlerinden çıkmış gibi göründüğünü belirten Bild, gizli denizaltının özelliklerini tek tek sıraladı. Peki, Kronos nerede üretildi? Rus birliklerine saldırmak için Karadeniz'e ne zaman inecek? İşte, Ukraynalı mühendislerin gizli denizaltısı…
Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana iki yıldan fazla bir süre geçerken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Rusya son aylarda Avdivka ile başlayıp Ukrayna'da ilerlemeye devam ederken Alman Bild gazetesi, Ukrayna'nın bilinen birçok rakibini gölgede bırakacak bir denizaltı tanıttığını duyurdu.
UKRAYNALI MÜHENDİSLER GİZLİ SAKLI ÜRETTİ
Bild, Ukraynalı mühendisler tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilen 1,5 milyon Euro maliyetli gizli denizaltı "Kronos"un "James Bond" filmlerinden çıkmış gibi göründüğünü belirtti.
250 METRE DERİNLİKTE "BLACK SCORPION"
Bild, "gizli" denizaltının özelliklerini ise tek tek sıraladı.
Kıvrımlarını vurgulayan dikkat çekici altın şeritlerle süslenmiş olan denizaltı, kaptan dahil on kişiye kadar kapasiteye sahiptir.