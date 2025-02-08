Çin’de heyelan! Çok sayıda ev toprak altında: 30 kişi kayıp

Çin'in Sichuan eyaletindeki Jinping köyünü yerel saatle 11:50'de (03:50 GMT) heyelan vurdu. 10 ev toprak altında kalırken en az 30 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Çin'de toprak kayması, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

30 KİŞİ KAYIP

Sichuan'daki heyelanda 30 kişinin kaybolduğu bildirildi.

İlçe Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre olay yerine bir komuta merkezi kuruldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mahsur kalanların "topyekün" kurtarılması emrini verdi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce acil durum görevlisi hayatta kalanları arıyor.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ocak 2024'te Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen bir heyelan, dik bir uçurumun çökmesi ve bir köyün bir kısmının yıkılmasıyla onlarca kişinin ölümüne yol açmıştı. Ocak 2013'te aynı bölgede meydana gelen bir heyelan sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.