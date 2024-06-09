Ukrayna Savaşı’nda bir ilk! Kiev duyurdu: Rus envanterinde sadece birkaç tane vardı…

Kiev'in "GUR" savunma istihbarat teşkilatı ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

UKRAYNA SAVAŞI'NDA İLK

Pazar günü yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı belirtildi ve "Fotoğraflar, 7 Haziran'da Su-57'nin sağlam durduğunu ve (8 Haziran)'da patlamadan kaynaklanan kraterlerin ve yakınında yangın hasarının neden olduğu karakteristik yangın noktalarının bulunduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN İLK SU-57 KAYBI

Rus blog yazarı Fighterbomber, savaş uçağının şarapnel tarafından vurulduğunu ve hasarın şu anda uçağın onarılıp onarılamayacağını görmek için değerlendirildiğini söyledi. Eğer uçağın tamir edilemeyecek durumda olduğu kabul edilirse bunun bir Su-57'nin ilk muharebe kaybı olacağını söyledi.

RUSYA'DAN ŞİFRELİ MESAJ

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin askeri muhabiri Alexander Kharchenko, saldırıyı doğrudan kabul etmeyen ancak askeri uçakları koruyacak hangarların bulunmamasını kınayan şifreli bir mesaj yayımladı.

Su-57, ABD'deki eşdeğerine rakip olacak beşinci nesil bir Rus savaş uçağı olarak lanse edilmesine rağmen çeşitli gecikmeler ve 2019'da meydana gelen bir kaza nedeniyle sıkıntı yaşadı. Üreticisine göre uçağın seri üretimine 2022'de başlandı.

RUS ENVANTERİNDE SADECE BİRKAÇ TANE VAR

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.