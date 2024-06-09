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Son dakika: Papa'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı

Son dakika haberleri... Papa Franciscus Gazze'de ateşkesin sağlanması için dünyaya çağrı yaptı. Papa Franciscus, İsrail ile Hamas'ın ateşkes yönündeki önerileri kabul etmesini söyledi ve "Uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:12 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:33
Son dakika: Papa’dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı

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Son dakika haberleri... Papa Francis Gazze'deki Filistinlilere acilen insani yardım ulaştırılması ve İsrail ile Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki önerileri derhal kabul etmesi çağrısında bulundu.

PAPA'DAN GAZZE ÇAĞRISI: TÜM İMKANLAR KULLANILMALI

Pazar günü öğlen kutsaması sırasında Papa Francis, bu hafta Filistinliler için uluslararası bir insani yardım konferansına ev sahipliği yapacak olan Ürdün'e de teşekkür etti ve Gazze halkı için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Uluslararası toplumu, savaştan yıpranmış Gazze halkının yardımına koşmak için tüm imkanları kullanarak acilen harekete geçmeye çağırıyorum. İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmeli ve kimse buna engel olamaz.
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"BARIŞ İÇİN SAVAŞTAN FAZLA CESARETE İHTİYAÇ VAR"

Cumartesi günü, Vatikan bahçelerinde düzenlediği ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın da katıldığı barış duasının 10. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Papa Francis "Bu toplantı, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmak için savaşmaktan çok daha fazla cesarete ihtiyacınız olduğunu gösterdi" dedi.

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ATEŞKES ÇAĞRISI

Francis ateşkes tekliflerine destek verirken müzakerelerin "kolay olmadığını" kabul etmesine rağmen şartların her iki tarafça da hızlı bir şekilde kabul edilmesini umduğunu söyledi ve "Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için tüm cephelerde sunulan ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik barış önerilerinin derhal kabul edilmesini umuyorum" dedi.

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