Putin’den yeni hamle: BRICS ülkeleri Batı’dan bağımsız bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , St. Petersburg kentinde 136 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve küresel ekonominin temel konularının ele alındığı Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuştu. Ülkelerin egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış içinde olduklarını ifade eden Putin, "Ekonomik ilişkiler prizmasından modern dünyada dinamik bir şekilde gelişen süreçlere bir bakın. Ülkeler arasında egemenlik yarışında devlet, kültürel değer ve ekonomi olmak üzere 3 temel düzeyde gerçek bir yarış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kısa süre önceye kadar küresel kalkınmanın liderleri olan ülkeler, avuçlarının içinde kayıp giden hegemonya rollerini hakikatle ya da sahtekarlıkla, yani tüm güçleriyle korumaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.





"RUSYA DÜNYA TİCARETİNİN ÖNEMLİ AKTÖRÜ"



Ülkeler arasında teknolojik yarışın da sürdüğünü ve Rusya'nın buna hazır olduğunu da gösterdiğini belirten Putin, "Rusya, teknolojik dönüşümlere en yüksek düzeyde hazır olduğunu kanıtladı. Finans sektörümüzün, e-ticaretimizin, lojistik hizmetlerimizin ve kamu yönetimi sistemimizin şimdiden nasıl değiştiğini görüyoruz. Büyük ölçüde teknolojik yenilenmeye ihtiyaç duyduğumuz Silahlı Kuvvetlerde de benzer süreçler yaşanmaya başlıyor. Ülkemiz açısından en önemli, belirleyici konu budur" dedi. Putin, Batılı ülkelerin özellikle Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları işaret ederek, "Tüm engellemeler ve gayri meşru yaptırımlara rağmen Rusya, dünya ticaretinin kilit aktörleri arasında bulunmaya devam ediyor ve iş birliği coğrafyasını aktif olarak geliştiriyor. Asya ülkeleriyle 2020'den 2023'e kadar yüzde 60, Orta Doğu ülkeleriyle 2 kat, Afrika ülkeleriyle yüzde 69 ve Latin Amerika ülkeleriyle ticaretimiz yüzde 42 büyüme gösterdi" şeklinde konuştu. Rusya'nın ticaret hacminin 4'te 3'ünü dost ülkelerle gerçekleştirdiğini kaydeden Putin, "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine dikkat çekmeliyiz. Onlar, küresel ekonominin geleceğini belirleyecek. Bugün itibarıyla ticaret hacmimizin 4'te 3'ünü onlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.