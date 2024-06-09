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İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı! En az beş Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze’de saldırı düzenlemeye devam ediyor. Gazze’nin merkezinde ve güneyinde hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu en az beş Filistinliyi daha öldürdü. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 13:40 Güncelleme 09 Haziran 2024, 13:43
İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı! En az beş Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kent merkezi ile Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde Filistinli sivillerin evlerini vurdu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli "Kesab" ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

8 AYDA 37 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84 oldu

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