ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve

Hanke, bir diğer paylaşımında ise Türkiye'de enflasyonun düşmekte olduğunu ve bunun hiç şaşırtıcı olmadığını belirtti.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI: HAZİRANDA BÜYÜK ÇIKIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, takvim etkilerinden arındırılmış ham petrol ve doğalgaz çıkarımını gösteren ve geçen yılın haziran ayında 115,7 olarak hesaplanan endeks, haziranda 147,8 olarak kayıtlara geçti.

Ham petrol ve doğalgaz çıkarma işlemlerine hız veren Türkiye'de Ocak 2005'te 69,6 olarak hesaplanan endeks, 2021'e kadar ortalama 75 civarında seyretti.

KRİTİK KEŞİF 2020'DE YAPILDI

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2020'de doğalgaz keşfinin yapılmasının ardından, aynı yıl Aralık'ta 99,4 seviyesine yükselen endeks, Mayıs 2021'de ilk kez 100 barajını aştı.

Söz konusu endeks, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde ham petrol keşfinin gerçekleştirildiği Aralık 2022'de 112,9, geçen yılın son ayında ise 97,5 olarak hesaplandı.

Bu yıl Mart'ta 146,1'e yükselerek yıllık bazda yüzde 32,2 ile en fazla artışın kaydedildiği endekste, Haziran'da 147,8 ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Aynı dönemde arındırılmamış endeks de 147,7 ile en yüksek seviyesini gördü.