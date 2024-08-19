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ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve

Türkiye doğal gaz ve petrol üretiminde rekorlarına her geçen gün bir yenisini eklerken dünyaca ünlü ABD’li ekonomist Steve H. Hanke, Türkiye’ye övgü yağdırdı. Sosyal medya hesabından TÜİK’in haziran ayı verilerini değerlendiren Hanke, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz çıkarmada tüm zamanların rekorunu kırdığını yazdı. Hanke’nin kullandığı yapay zeka görseli ise oldukça dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:59 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 14:13
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve

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Türkiye milli enerji ve maden politikasındaki hedefleri doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretiminde rekor üzerine rekor kırarken dünyaca ünlü Amerikalı ekonomist Steve H. Hanke, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirme ile gündem oldu.

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"TÜRKİYE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI"

Türkiye'nin haziran ayında petrol ve doğal gaz çıkarmada tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Hanke, "Türkiye iyileşme yolunda" dedi.

Yapay zeka ile çizilmiş ve Türk bayrağı altında petrol kuyusu ve 7'den 70'e mutlu insanların resmedildiği bir görsel paylaşan Hanke, Türkiye'nin başarısının dünyada nasıl görüldüğünü de gözler önüne serdi.

Hanke, bir diğer paylaşımında ise Türkiye'de enflasyonun düşmekte olduğunu ve bunun hiç şaşırtıcı olmadığını belirtti.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI: HAZİRANDA BÜYÜK ÇIKIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, takvim etkilerinden arındırılmış ham petrol ve doğalgaz çıkarımını gösteren ve geçen yılın haziran ayında 115,7 olarak hesaplanan endeks, haziranda 147,8 olarak kayıtlara geçti.

Ham petrol ve doğalgaz çıkarma işlemlerine hız veren Türkiye'de Ocak 2005'te 69,6 olarak hesaplanan endeks, 2021'e kadar ortalama 75 civarında seyretti.

KRİTİK KEŞİF 2020'DE YAPILDI

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2020'de doğalgaz keşfinin yapılmasının ardından, aynı yıl Aralık'ta 99,4 seviyesine yükselen endeks, Mayıs 2021'de ilk kez 100 barajını aştı.

Söz konusu endeks, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde ham petrol keşfinin gerçekleştirildiği Aralık 2022'de 112,9, geçen yılın son ayında ise 97,5 olarak hesaplandı.

Bu yıl Mart'ta 146,1'e yükselerek yıllık bazda yüzde 32,2 ile en fazla artışın kaydedildiği endekste, Haziran'da 147,8 ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Aynı dönemde arındırılmamış endeks de 147,7 ile en yüksek seviyesini gördü.

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