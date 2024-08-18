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Rusya’ya kamikaze İHA saldırısı! Petrol deposunda yangın çıktı

Ukrayna Savaşı’nda tansiyon yükseliyor. Ukrayna’nın Rusya’nın Rostov ilçesinde bir petrol deposuna beş insansız hava aracı ile saldırdığı bildirildi. Ukrayna sınırına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bölgeye yapılan saldırının ardından petrol tesisinin alevlere teslim olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 11:49 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 11:49
Rusya’ya kamikaze İHA saldırısı! Petrol deposunda yangın çıktı

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Ukrayna'nın Rusya'ya kamikaze İHA ile saldırdığı bildirildi. Saldırının ardından Rus petrol deposunda büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

BEŞ İHA İLE SALDIRDILAR

Ukrayna sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Rostov'daki tesise en az beş insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından tesis alevlere teslim oldu.

Rus yetkililer, saldırıyı önlediklerini, yangının bir insansız hava aracından düşen parçalardan kaynaklandığını bildirmişti.

DİZEL YAKITI TUTUŞTU

Vali Vasili Golubev, "Rostov bölgesinin güneydoğusunda bir insansız hava aracı saldırısı püskürtüldü. Düşen parçalar Proletarka'daki bir endüstriyel depodaki dizel yakıtını tutuşturdu" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA KRİTİK KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURMUŞTU

Ukrayna'nın Kursk'a düzenlediği ani saldırıda Rusya'nın önemli altyapısını hedef alması dikkat çekmişti. Cuma gecesi yayımlanan görüntülerde, Seym Nehri üzerindeki büyük bir köprüye yapılan büyük bir füze saldırısı sonucu köprünün çöktüğü görülmüştü.

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