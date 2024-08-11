PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan görüntülere ilişkin Rusya saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:35 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 23:35
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.



Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı.



Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.



Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ZelenskiyUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

ZELENSKY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde" dedi.

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin Ukrayna tarafından açıklama geldi. Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, santral bölgesinde bir yangın çıktığını ancak bunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmasını tehdit etmediğini belirtti.



"YANGIN ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE DEĞİL"

Yevtushenko, "Lütfen sakin olun. Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil. Belki de bu bir provokasyon ya da eski rezervuarın sağ kıyısındaki yerleşim yerlerinde panik oluşturma girişimidir. Şu anda Zaporijya Nükleer Santrali işgal şartları altında mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Yevtushenko, yapılan son gözlemlerin radyasyon seviyesinin izin verilen normlar dahilinde olduğunu açıkladı.



"RUS İŞGALCİLER ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TOPRAKLARINDA YANGIN ÇIKARDILAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali'ni sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir" dedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdiği öne sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede
Vakıf Katılım Bankası
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI
Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde dumanlar yükseldi! Kim yaptı? Rusya mı Ukrayna mı?
Tuzla’daki bir şantiyede çökme meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti | Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Fırtına’dan sessiz başlangıç! Trabzonspor Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor
PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7’inci yılında anılıyor
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
SON DAKİKA