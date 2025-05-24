Suriyeli bakandan Kabavat’tan mültecilerin dönüşüne ilişkin açıklama! Başkan Erdoğan “Aile Yılı” ilan etmişti: Dağılmış aileleri bir araya getireceğiz

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili açıklama yaptı. Kabavat, Suriye hükümetinin, sığınmacılık olgusunu ve kamp yaşamını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir politika üzerinde çalıştığını belirtti.

Suriye, Dera, AA

Suriyeli Bakan Kabavat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA'ya konuştu.

Kabavat, Suriyeli sığınmacıların geçici yardım sistemlerine bağımlı kalmaksızın, kendi vatanlarında insana yaraşır bir yaşam biçimine entegre edilmelerinin önemine dikkati çekti.

Suriye, Dera, AA

"AİLE YILI'NDA DAĞILMIŞ AİLELERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin foruma özel bir ivme kazandırdığını belirten Kabavat, Suriye halkının bu yıl dünyanın dört bir yanına dağılmış ailelerini yeniden bir araya getirmeye başladığını kaydetti.

Suriyeli Bakan, "Bu yıl, bizim için özgürleşme sonrası sembolik bir anlam taşıyor. İnsanlar geri dönmeye, Suriye'de bir araya gelmeye başladılar. Bu nedenle bu yıl özel bir yıl." dedi.

Suriye, Şam, AA

"SURİYELİ AİLELER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA DAĞILDI"

Bakan Kabavat, Suriye toplumunda aile kavramının yeniden canlandırılmasının önemini vurgulayarak "Suriyeli ailelerin dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve bugün aile bağının yeniden kurulmasının zamanının geldiğini unutmamalıyız." ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu:

Biz Suriyeli erkekler ve kadınlar olarak Türk toplumuyla ortak noktalara sahibiz, en önemlisi aile sevgimiz ve büyükanne ve büyükbabalara olan ilgimiz. Bu nedenle kendimizi Türk toplumundan uzak hissetmiyoruz. Türkiye'de de Suriye'deki aile yapısındaki değerlerin aynısını net bir şekilde hissediyoruz. Dedelerimize, ninelerimize saygı, amcalarımıza, teyzelerimize sahip çıkma ve tüm aile bağlarına sahip çıkma ilkelerini paylaşıyoruz.

Suriye, Dera, AA

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLAR İÇİN SEVGİ VE İSTİKRAR

Bakan Kabavat, forum kapsamında Türk mevkidaşı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede, savaşın gölgesinde büyüyen Suriyeli yetim çocuklara nasıl bakılacağı konusunda görüştüklerini söyleyerek "çocukların daha fazla sevgi ve istikrarla yetiştiği bir aile ortamında büyümesinin" önemini vurguladı.

Suriyeli yetim çocukların sıcak bir aile ortamında eğitim almalarını istediklerini belirten Kabavat, bunu sağlamak için çeşitli fikirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Forumda yaptığı konuşmada Suriyelilerin yaşadığı sıkıntılara ve ailelerin dağılmasına değindiğini belirten Kabavat, bu yılın her şeyin yerli yerine dönmesi için bir başlangıç olmasını umut ettiğini dile getirdi.

Suriye, Şam, AA

SURİYE'YE DÖNEN ÇOCUKLARIN ÇOĞU TÜRKÇE KONUŞUYOR

Suriyeli ailelerin çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu kaydeden Kabavat, bunlar arasında en dikkat çekenlerinden birinin Türkiye'den dönen ailelerin çocuklarının öğrenci olarak Suriye eğitimine entegrasyonu olduğunu söyledi.

Bakan Kabavat, Suriye'ye dönen çocuklardan birçoğunun yalnızca Türkçe bildiklerini kaydetti.

SURİYE'DE TÜRK OKULLARI

Suriyeli Bakan, "Türk Bakan ile öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için Suriye içinde Türk okullarının açılma imkânını görüştük. Ayrıca bu zorluklarla başa çıkmak amacıyla çocuklara yönelik ek programlar geliştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN PROGRAMLARA BAŞLADIK"

Bakan Kabavat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakanlığımızda biz gıda sepetleri ya da çadırlar istemiyoruz. Kampları ya da mültecileri görmek istemiyoruz. Biz, herkesin kendi ülkesinde onurlu bir yaşama dönmesini istiyoruz ve bunun anahtarı yaptırımların kaldırılmasıdır. Mültecilerin geri dönüşü için güçlü programlara başladık. Halkımızın onuruyla yaşayabileceği koruma programları hazırlıyoruz. Hayalini kurduğumuz aile yapısını yeniden kurmak istiyoruz."

Kabavat, yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan'a verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek "Bu destek yardımların ulaşmasını kolaylaştıracaktır." dedi.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Takvim Fotoğraf Arşivi

"ACININ ESİRİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Savaşın acılarının aşılması ve yeni bir toplum inşa edilmesine yönelik çabalar hakkında ise Kabavat, "Acılar hâlâ var ve hepimiz acı çektik, hâlâ çekiyoruz. Ancak bu acının esiri olarak kalmak istemiyoruz. Onu gerçek sevinçleri yaratmak için itici güce dönüştürmeliyiz. Çünkü çok fazla acı yaşayınca, gerçek sevincin kıymetini daha iyi anlıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Suriye halkının çok acı çektiğini ancak mağduriyet içinde yaşamaya devam edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kabavat, "Artık kalkınma zamanı geldi. Hassas konuları ele almak ve daha iyi bir geleceğe ilerlemek için geçiş dönemi adalet kurumu kurmaya başladık." diye konuştu.

Kabavat, yaptırımların kaldırılmasının somut adımların önünü açtığını vurgulayarak bir iş platformu başlattıklarını ve iş insanlarıyla ciddi diyaloglara girdiklerini, şirketlerin geri dönmesiyle yeni bir çalışma yasası hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Artık elimizdeki tek seçenek, acıları aşmak ve geleceğe doğru ilerlemektir diyen Kabavat, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün duygusal ve hassas anlar yaşıyoruz. Sevdiğim vatanımı temsil ediyorum. Türkiye'de mülteci değil misafir olarak bulunuyorduk. Şimdi geri döndük ve devletimizi kuruyoruz. Suriye bayrağı yeniden dalgalanıyor.