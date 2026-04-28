Yangın söndürme çalışmaları Krasnodar bölgesinde 122 personel ve 39 araçla sürdürülürken, saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Rosneft'e ait Tuapse rafinerisi yıllık 12 milyon metrik ton üretim kapasitesiyle Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olup, son saldırılarla üretim faaliyetleri durdu.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Tuapse kentinde bulunan petrol rafinerisi, Ukrayna İHA'larının saldırısıyla iki hafta içinde üçüncü kez vuruldu ve yangın çıktı.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Tuapse, iki haftadan kısa sürede üçüncü kez Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının hedefi oldu. Stratejik öneme sahip petrol rafinerisinde çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası nedeniyle uzaydan dahi görüntülendi.

VURULAN PARÇALAR YANGINA YOL AÇTI

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Tuapse'ye yönelik saldırının ardından söndürme çalışmalarının 122 personel ve 39 araçla sürdüğü belirtildi. Merkez, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu, Tuapse'deki petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise dün yerel saatle 22.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 186 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rus enerji sektörünü felç etmeyi hedefleyen Ukrayna, Tuapse rafinerisini vurdu. (Fotoğraflar: Reuters)

'PENCERELERİ SAKIN AÇMAYIN'

Saldırı sonrası bölgeye yayılan zehirli dumanlar nedeniyle Rus devlet tüketici hakları kurumu, halka acil uyarıda bulunarak "Kapalı alanlarda kalın ve pencerelerinizi kesinlikle açmayın" çağrısı yaptı.

Tuapse Bölge Başkanı Sergei Boyko, rafineri yakınlarında yaşayan vatandaşların otobüslerle tahliye edilerek yerel bir okula yerleştirilmesi talimatını verdi. 20 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından kasabanın üzerine yağan yağlı tabaka, bölgede "siyah yağmur" endişesine yol açmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise günlük basın toplantısında, yetkililerin saldırılarla mücadele etmek için "yoğun şekilde çalıştığını" savundu. Peskov, çevresel acil durum ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruları "gerekli tedbirlerin alındığı" şeklinde cevapladı.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki en eski ve stratejik tesisi Tuapse rafinerisi, iki haftada üçüncü kez saldırıya uğradı

STRATEJİK TESİSTE ÜRETİM DURDU

Rosneft'e ait olan ve Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen Tuapse tesisi, yıllık 12 milyon metrik ton üretim kapasitesiyle Rus ekonomisi için kritik bir yere sahip.

Nafta, dizel ve fuel oil üretimi yapan rafinerinin devre dışı kalması, Moskova'nın lojistik ve ekonomik gelirlerine vurulan ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna ordusu, savaş finansmanını sağlayan enerji altyapısını felç etme stratejisi kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. 16 Nisan'da liman altyapısına verilen hasar nedeniyle sevkiyat yapamayan rafineride, son saldırılarla birlikte üretim faaliyetleri durma noktasına geldi.