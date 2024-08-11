Ukrayna harekete geçti! Rus kasabasında doğal gaz tesisine saldırı: Kiev kontrolü ele mi geçirdi?

Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken Kiev, önemli bir doğal gaz boru hattının bulunduğu Rus kasabasının kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

KİEV DOĞAL GAZ TESİSİNİ ELE Mİ GEÇİRDİ?

61. Tugay'a mensup olduklarını iddia eden Ukraynalı askerler, Ukrayna sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sudzha kasabasındaki bir Gazprom tesisinin dışında görüntülendi. Askerlerin, tesisin kontrolünü ele geçirdiklerini söyledikleri iddia edildi.

GECE BOYUNCA TOPÇU ATEŞİ

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısının ardından Rusya'nın Belgorod bölgesinde gece boyunca topçu ateşi devam etti.

Rus medyasının bugün bildirdiğine göre, Ukrayna güçlerinin bu hafta büyük bir sınır ötesi saldırı düzenlediği Kursk bölgesinin hemen yanında bulunuyor. Saldırıya çevredeki sınır bölgelerinden 76.000'den fazla kişi katıldı.