Kassam Tugayları’ndan İsrail askerlerine pusu! Gazze’de sıfır noktasında direniş

İsrail ordusu Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ise direnişi sürdürüyor.

İSRAİL'E KASSAM DARBESİ

El Kassam Tugayları, 10 Ağustos Cumartesi günü İsrail güçleri ile çatışmaya girdiklerini ve İsrail ordusuna ait zırhlı ve anti-personel füzelerini imha ettiklerini duyurdu.

İSRAİL ASKERLERİNİ DOĞRUDAN HEDEF ALDILAR

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde Refah şehrinin batısındaki Tel el Sultan Mahallesi'nde İsrail güçlerinin sığındığı binaya iki "TGB" roketi ile yapılan saldırının görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde askerlerin bulunduğu odanın doğrudan isabet alındığı görüldü.

KASSAM TUGAYLARINDAN DAKİKA DAKİKA OPERASYON

Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda operasyonun detayları dakika dakika işte böyle özetlendi:

"19:11 | Kassam Tugayları, güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda düşman yığınağını "107" roketleriyle vurdu ve hedef alınan yerde yangın çıktı.

19:41 | Kassam Tugayları, güneydeki Refah kentinin doğusunda "Zalatah" bölgesinde bir "D9" tipi siyonist askeri buldozeri "El-Yasin 105" roketiyle hedef aldı.

21:17 | Mücahitlerimiz şu anda güneydeki Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde düşman kuvvetleri ve araçlarıyla sıfır mesafede şiddetli çatışmalar yürütüyor.

21:24 | Kassam mücahitleri, Tel Sultan Mahallesi'nde "Endonezya" hastanesine sığınan bir siyonist gücü "TBG" tipi tahkimatlara karşı kullanılan bir roketle ve bir anti-personel roketle hedef almayı başardı. Güç üyelerinden ölen ve yaralananlar oldu ve mücahitler helikopterin tahliye için iniş yaptığını gözlemledi.

21:36 | Kassam mücahitleri, güneydeki Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bulunan İsveç köyünde bir diyonist askeri keskin nişancıyla vurmayı başardı."