Rusya’dan kritik açıklama! Terörle Mücadele Komitesi 3 bölgede ilan etti

3 BÖLGEDE TERÖRLE MÜCADELE DURUMU İLAN EDİLDİ

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.

Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.