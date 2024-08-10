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Rusya'dan kritik açıklama! Terörle Mücadele Komitesi 3 bölgede ilan etti

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin üç bölgesinde terörle mücadele durumu ilan edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 05:16 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 05:44
Rusya’dan kritik açıklama! Terörle Mücadele Komitesi 3 bölgede ilan etti

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirildi.

3 BÖLGEDE TERÖRLE MÜCADELE DURUMU İLAN EDİLDİ

Rusya'nın Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Ukrayna'nın istikrarsızlık yaratma girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi yer alan açıklamada, bölgedeki sivillerin korunması için Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtildi.

Rusya'da terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgelerde vatandaşlar ve araçlara yönelik kontroller de dahil olmak üzere güvenlik önlemleri arttırılırken, iletişim ve ulaşıma yönelik çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

4 GÜN ÖNCE KRİTİK ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

''FEDERAL ACİL'' ALARMI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'taki çatışmalarda Ukrayna ordusunun 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiğini açıklamıştı.

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