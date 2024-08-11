Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Benim ağabeyimdir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

OSMANLI'DAN BERİ

Türklerin Venezuela'da hem halk tarafından çok sevildiğini hem de devlet yönetiminde büyük saygı gördüğünü dile getiren Malkoç, "Osmanlı döneminde Venezuela'ya Osmanlı pasaportu ile giden yüz binlerce Filistinli, Suriyeli ve Osmanlı tebası var. Bunlar Osmanlı pasaportu ile gittikleri için 'Türk' diye adlandırılıyorlar ve çok seviliyorlar. Seçim gözlemi için sokakta diyalog kurduğumuz halk bizleri de sıcakkanlı karşıladı" ifadelerini kullandı