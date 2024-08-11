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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Benim ağabeyimdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin seçimlerine gözlemci olarak katılan Türk heyetini “Selamünaleyküm” diyerek karşıladı. Başkan Erdoğan hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Maduro, “Recep Tayyip Erdoğan benim ağabeyimdir. Çok çok selam söyleyin. Zaten onunla yakın zamanda görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 08:07 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 08:13
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Benim ağabeyimdir

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Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimine gözlemci olarak katılan Türk heyetinde olan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türk heyetini "Selamünaleyküm" diyerek karşıladığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Malkoç, "Ben kendisine Türkiye'den seçim gözlemcisi olarak geldiğimizi YSK ve Parlamento temsilcilerinin de burada bulunduğunu söyledim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ilettik. O da 'Selamünaleyküm, Recep Tayyip Erdoğan benim ağabeyimdir. Çok çok selam söyleyin. Zaten onunla yakın zamanda görüşeceğiz' ifadelerini kullandı" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro


Malkoç, Maduro'nun ayrıca, ekonomi başta olmak üzere ülkesinin her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu aktardığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Malkoç, Türk heyeti olarak Maduro'ya Filistin konusunda insanlık ve hukuk adına gösterdiği çaba ve duruşu sebebiyle teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Başkan Recep Tayyip ErdoğanVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

"YATIRIM YAPIN"

Malkoç'un verdiği bilgiye göre Maduro, ülkesinin başta ekonomi olmak üzere her alanda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maduro, Türk iş insanlarına "Gelip yatırım yapsınlar" çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

OSMANLI'DAN BERİ

Türklerin Venezuela'da hem halk tarafından çok sevildiğini hem de devlet yönetiminde büyük saygı gördüğünü dile getiren Malkoç, "Osmanlı döneminde Venezuela'ya Osmanlı pasaportu ile giden yüz binlerce Filistinli, Suriyeli ve Osmanlı tebası var. Bunlar Osmanlı pasaportu ile gittikleri için 'Türk' diye adlandırılıyorlar ve çok seviliyorlar. Seçim gözlemi için sokakta diyalog kurduğumuz halk bizleri de sıcakkanlı karşıladı" ifadelerini kullandı

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