Uçuşlar iptal, fiyatlar zirvede: Air New Zealand’da büyük geri çekilme

Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği yakıt fiyatları, Air New Zealand’ı kapasite düşürmeye zorladı. Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air New Zealand artan maliyetler gerekçesiyle mayıs ve haziran aylarında uçuş sayısını azaltacağını duyurdu.

  • Air New Zealand, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında uçuş sayılarını azaltacak ve bazı bilet fiyatlarını artıracak.
  • Şirket, toplam uçuşların yüzde 4'ünü ve yolcu trafiğinin yüzde 1'ini etkileyecek düzenlemeler kapsamında 27 Auckland ve 30 Wellington seferini iptal edecek.
  • Air New Zealand yetkilileri, diğer hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'un üzerinde azalttığını belirterek kendi değişikliklerinin küçük çaplı olduğunu savundu.
  • Değişikliklerden etkilenen yolcular, planlarına uymaması durumunda bilet iadesi yapabilecek.
  • Malezya ve Vietnam merkezli hava yolu şirketlerinin de benzer süreçleri gündeminde bulunduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, jet yakıtı fiyatlarında ciddi artışa yol açtı. Güneybatı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Yeni Zelanda'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air New Zealand operasyonel değişikliğe gittiğini duyurdu.

Air New Zealand tarafından yapılan açıklamada, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde uçuş sayılarının azaltılacağı ve bazı bilet fiyatlarında artışa gidileceği belirtildi.

Air New Zealand, artan maliyetler gerekçesiyle mayıs ve haziran aylarında uçuş sayısını azaltacağını duyurdu. (Fotoğraflar: Depo Photos)

HER 100 UÇUŞTAN 4'Ü DURACAK

Şirket, bu düzenlemelerin toplam uçuşların yüzde 4'ünü, yolcu trafiğinin ise yüzde 1'ini etkileyeceğini duyurdu.

Yeni Zelanda parlamentosu üyesi Tom Rutherford, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin mayıs ve haziran aylarında 27 Auckland, 30 Wellington seferini iptal edeceğini bildirdi.

Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği yakıt fiyatları, Air New Zealand’ı kapasite düşürmeye zorladı. (Fotoğraflar: Depo Photos)

DİĞER FİRMALARDA YÜZDE 10'U AŞTI

Şirket yetkilileri, yurt içi uçuşların kısıtlamalardan daha az etkilendiğini vurguladı. Diğer hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'un üzerinde azalttığına dikkat çeken yetkililer, kendi yaptıkları değişikliğin "küçük çaplı" olduğunu savundu.

Değişikliklerden etkilenen yolcuların, planlarına uymaması durumunda bilet iadesi yapabilecekleri açıklandı.

Benzer sürecin Güneydoğu Asya'da Malezya ve Vietnam merkezli hava yolu şirketleri için de gündemde olduğu belirtiliyor.

ABD/İsrail ve İran savaşında Trumpın verdiği süre doluyor: Gözler gece yarısı saat 3te

Savaşın 39'uncu gününde gözler saat 3'te

