ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, jet yakıtı fiyatlarında ciddi artışa yol açtı. Güneybatı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Yeni Zelanda'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air New Zealand operasyonel değişikliğe gittiğini duyurdu.
Air New Zealand tarafından yapılan açıklamada, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde uçuş sayılarının azaltılacağı ve bazı bilet fiyatlarında artışa gidileceği belirtildi.
HER 100 UÇUŞTAN 4'Ü DURACAK
Şirket, bu düzenlemelerin toplam uçuşların yüzde 4'ünü, yolcu trafiğinin ise yüzde 1'ini etkileyeceğini duyurdu.
Yeni Zelanda parlamentosu üyesi Tom Rutherford, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin mayıs ve haziran aylarında 27 Auckland, 30 Wellington seferini iptal edeceğini bildirdi.
DİĞER FİRMALARDA YÜZDE 10'U AŞTI
Şirket yetkilileri, yurt içi uçuşların kısıtlamalardan daha az etkilendiğini vurguladı. Diğer hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'un üzerinde azalttığına dikkat çeken yetkililer, kendi yaptıkları değişikliğin "küçük çaplı" olduğunu savundu.
Değişikliklerden etkilenen yolcuların, planlarına uymaması durumunda bilet iadesi yapabilecekleri açıklandı.
Benzer sürecin Güneydoğu Asya'da Malezya ve Vietnam merkezli hava yolu şirketleri için de gündemde olduğu belirtiliyor.