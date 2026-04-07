Air New Zealand, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle mayıs ve haziran aylarında uçuş sayılarını azaltacak ve bazı bilet fiyatlarını artıracak.

Şirket, toplam uçuşların yüzde 4'ünü ve yolcu trafiğinin yüzde 1'ini etkileyecek düzenlemeler kapsamında 27 Auckland ve 30 Wellington seferini iptal edecek.

Air New Zealand yetkilileri, diğer hava yolu şirketlerinin kapasitelerini yüzde 10'un üzerinde azalttığını belirterek kendi değişikliklerinin küçük çaplı olduğunu savundu.

Değişikliklerden etkilenen yolcular, planlarına uymaması durumunda bilet iadesi yapabilecek.