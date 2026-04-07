İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, yanına işgalci polisleri ve İsrailli yerleşimcileri de alarak Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve özellikle de Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da provokasyonlara devam ediyor.

DIŞİŞLERİNDEN SERT TEPKİ

İsrail'in son baskınına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."