SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Uçuşlar askıya alındı! Ukrayna'dan Rusya'ya drone saldırısı

Rus yetkililer, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir çocuğun öldüğünü bildirdi. Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:01 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 09:02
Uçuşlar askıya alındı! Ukrayna’dan Rusya’ya drone saldırısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! Araçta başka bir kişi daha mı vardı? Tek bir insan taşıyamaz...
Türk Telekom
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile yağış uyarısı! Özellikle o illerde kuvvetli olacak
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Katil Enes Güran mı? Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri...
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
Şampiyonluk için 127 milyon Euro’luk dev planlama! Fenerbahçe kesenin ağzını açtı
Narin Güran cinayetinde WhatsApp ve yeşil tülbent muamması! Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında bir şey mi vardı? DNA örnekleri incelendi
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi
Galatasaray’a Tottenham’dan bir yıldız daha!
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA