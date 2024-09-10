İsrail 28 Ağustos’ta düğmeye bastı! Gazze’de ilhak planı o isimde saklı

GAZZE'YE İLHAK VALİSİ! KİM BU ELAD GOREN?

İsrail'in saldırılarda yeni bir aşamaya girişinin 28 Ağustos'ta Albay Elad Goren'in "Topraklar Biriminde Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü" ile Gazze'deki insani-sivil çabanın başına atandığını duyuran bürokratik bir açıklamayla geldiği belirtildi. İsrail'in ilhak planını devreye sokma girişimi ise "Topraklar Biriminde Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü" ifadesinde saklı. Peki, nedir bu Topraklar Biriminde Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü?

Goren'in taşıdığı bu uzun unvan Batı Şeria'daki Sivil Yönetim Şefliğine eşdeğer yani "Gazze Valisi" anlamına geliyor. Goren, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Gazze'nin işgal edilmesinin ardından bu görevi üstlenen Tümgeneral Moshe Goren'in yeni versiyonu olarak ön plana çıkıyor.

ULUSLARARASI YARDIM ÖRGÜTLERİNİ GÖNDERECEKLER

İsrail'in Goren adımından sonra ise Netanyahu, orduya Gazze'de uluslararası örgütlerin yerini alacak insani yardım dağıtma çalışmaları için talimat verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herz Halevi ise bunun askerler için tehlike içerdiğini ve maliyetinin de ağır olduğunu belirterek itiraz etti.

Netanyahu'nun vazgeçmediği bilinirken bu plan da uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeden çıkarılması da ilhak planının bir parçası olarak ön plana geçiyor. İsrail açıkça "anti-siyonist" bir proje olarak gördüğü Filistinli mülteciler için BM Yardım ve Çalışma Ajansı'nı Gazze'den tamamen çıkarmaya çalışıyor.

Gazze

SÜRGÜNÜN ADI PHIADELPHIA KORİDORU

Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın yani Phiadelphia rotasının kontrolünü de ele geçirmeye çalışarak Refag, Han Yunus ve El Mewasi'de çadırlarda ve temel ihtiyaçlardan yoksun bir kış daha geçiren 2 milyon Filistinlinin evlerine dönemeyeceklerini anlayacağını düşünüyor. Netanyahu, Filistinlilerin umutsuzluğa düşerek Gazze'yi tamamen terk etmelerini bekliyor.