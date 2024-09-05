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Putin’den Avrupa’ya tehdit! Müzakerede Türkiye şartı

Kiev-Moskova hattında kriz derinleşirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Avrupa’ya açık tehdit geldi. Ukrayna’nın Kursk ve Zaporijya’daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları hakkında konuşan Putin “Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi. Ateşkes müzakerelerine Türkiye şartı koşan Putin, ABD ile Rusya arasında MİT öncülüğünde yapılan esir takasına değindi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgü yağdırdı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 12:43 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 12:58
Putin’den Avrupa’ya tehdit! Müzakerede Türkiye şartı

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Ukrayna'da tansiyon her geçen gün artarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

PUTİN'DEN AVRUPA'YA TEHDİT

Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda konuşan Putin, saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirdi ve "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu istikrarlı hale getirdiğini belirten Putin, "Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu." diye konuştu.

"BENZER ŞEKİLDE YANIT VERİRSEK…"

Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer güç santrallerine yönelik saldırılar için "tehlikeli terör eylemleri" nitelemesinde bulunarak "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Donbas'ın "özgürleştirilmesinin" öncelikleri olduğunu vurgulayan Putin, Rus ordusunun bölgede uzun süredir görülmeyen hızla ilerlediğini söyledi.

Kursk bölgesindeki insanların saldırılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret eden Putin, "Düşmanı bu topraklardan atmak ve vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir." ifadesini kullandı.

MÜZAKEREDE TÜRKİYE ŞARTI

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını vurgulayarak "Bu anlaşma, aksi yönde talimat verildiği için yürürlüğe girmedi. ABD, Avrupa ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçkinlerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma arzusu vardı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, "Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Başkan Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.

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