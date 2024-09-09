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İsrail için tünelin sonu karanlık! ABD'li FoxNews Hizbullah'ın tünel sistemine dikkat çekti: Hiç olmadığı kadar güçlü

ABD'li FoxNews Lübnan'a kara saldırısı düzenlenmeyi planlayan İsrail'e uyarıda bulundu. İsrail'i büyük bir tehlikenin beklediğini belirten FoxNwes, Hizbullah'ın gelişmiş tünel sistemine dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:08
İsrail için tünelin sonu karanlık! ABD’li FoxNews Hizbullah’ın tünel sistemine dikkat çekti: Hiç olmadığı kadar güçlü

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ABD'li yayın organı FoxNews, Hizbullah hedeflerini hedef alan ve Lübnan'a kara saldırısı düzenlemeyi planlayan İsrail'i bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti.



HİZBULLAH'IN GELİŞMİŞ TÜNEL SİSTEMİ: 160 KM UZUNLUĞUNDA

Likud partisinin bir milletvekili, Lübnan'a yönelik saldırının birkaç gün içerisinde başlayacağını ileri sürdü. FoxNews'da yer alan habere göre; bölgede İsrail'i bekleyen en büyük tehlike Hizbullah'ın gelişmiş tünel sistemi.



ABD'li yayın organı, Hizbullah'ın son 20 yılda Lübnan'ın güneyinde 160 kilometreyi aşan bir tünel ağı geliştirdiğini aktardı.

Hizbullah ile Hamas'ın tünellerinin karşılaştırıldığı haberde, Hizbullah'ın sahip olduğu tünellerin çok daha gelişmiş ve büyük olduğuna dikkat çekildi.



KUZEY KORE TÜNELLERİNDEN İLHAM ALINDI

Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı araştırmalara göre, Hizbullah söz konusu tünelleri 2006 yılındaki savaştan sonra kazmaya başladı ve yeraltı geçitlerinde Kuzey Kore'nin Kore savaşında geliştirdiği tünellerden ilham aldı.



TÜNELLERİN 6'SI KEŞFEDİLDİ

Raporda, Kuzey Kore danışmanlığındaki ekibin güney Lübnan'da "saldırı tünelleri ve altyapı tünelleri" olmak üzere iki tür tünel inşa ettiği belirtiliyor. Saldırı amaçlı tünellerin Kuzey Kore'ninkine benzer operasyonel amaçlarla kullanılması planlanıyordu ancak bu tünellerden 6'sı 2018 yılında İsrail güçleri tarafından keşfedildi.

Alma'ya göre Hizbullah'ın tünelleri komuta ve kontrol odaları, silah ve ikmal depoları ile donatılmış, motosiklet ve diğer "küçük araçları" taşımaya uygun ancak tünellerin kaç kişiyi barındırabileceğini bilinmiyor.

Alma'dan Boaz Shapira, Fox News'a yaptığı açıklamada Hizbullah'ın bu tünellerin yapısını ve yerlerini özellikler gizli tutmaya çalıştığını belirtti.



"HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Öte yandan Hizbullah, geçtiğimiz günlerde yeraltı tünellerinin videosunu yayınladı.

Hizbullah'ın "Imad 4" adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasalandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti.



Hizbullah görüntülerde, "Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip" ifadelerine yer verdi.



LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali adlı yerleşim yerine 5 füze saldırısı düzenlendiği, 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda can kaybı olmadığı, Lübnan'dan gelen 3 SİHA'nın tespit edildiği, 2'sinin düştüğü ifade edilirken, diğer İHA hakkında bilgi verilmedi.



Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sahel taburuna ait karargah ve Yara Kışlası'nı SİHA'larla hedef aldığını ve tam isabetle vurduğunu kaydetti.

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