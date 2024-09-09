İsrail için tünelin sonu karanlık! ABD’li FoxNews Hizbullah’ın tünel sistemine dikkat çekti: Hiç olmadığı kadar güçlü

Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı araştırmalara göre, Hizbullah söz konusu tünelleri 2006 yılındaki savaştan sonra kazmaya başladı ve yeraltı geçitlerinde Kuzey Kore'nin Kore savaşında geliştirdiği tünellerden ilham aldı.





TÜNELLERİN 6'SI KEŞFEDİLDİ

Raporda, Kuzey Kore danışmanlığındaki ekibin güney Lübnan'da "saldırı tünelleri ve altyapı tünelleri" olmak üzere iki tür tünel inşa ettiği belirtiliyor. Saldırı amaçlı tünellerin Kuzey Kore'ninkine benzer operasyonel amaçlarla kullanılması planlanıyordu ancak bu tünellerden 6'sı 2018 yılında İsrail güçleri tarafından keşfedildi.



Alma'ya göre Hizbullah'ın tünelleri komuta ve kontrol odaları, silah ve ikmal depoları ile donatılmış, motosiklet ve diğer "küçük araçları" taşımaya uygun ancak tünellerin kaç kişiyi barındırabileceğini bilinmiyor.

Alma'dan Boaz Shapira, Fox News'a yaptığı açıklamada Hizbullah'ın bu tünellerin yapısını ve yerlerini özellikler gizli tutmaya çalıştığını belirtti.