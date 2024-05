Türkiye - İngiltere arasında yeni fırsatlar! Büyükelçi Morris'ten 'savunma sanayii' vurgusu: "KAAN'dan ALTAY'a, TCG ANADOLU'ya takipteyiz"

Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, ortak uluslar ve diğer ülkelerle dünyanın dört bir yanında son derece iyi faaliyet gösteren, oldukça yüksek kabiliyetli bir uçak. Birleşik Krallık açısından, Türkiye güçlü bir ortaklığımız olan yakın bir savunma müttefiki. Birleşik Krallık, Eurofighter tedariki konusunda, bu programa ortak olan diğer ülkelerle birlikte çalışarak, NATO müttefiki olan Türkiye'nin çıkarlarını ve gereksinimlerini desteklemeye devam edecek.Birleşik Krallık ve Türkiye, şu anda 26,3 milyar dolar seviyesinde, çok önemli bir ticari ilişkiye sahip. Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 16'ıncı ticaret ortağı. Ticaretimiz ve yatırımlarımız rekor seviyesinde ve sürekli artan bir hızla büyük iş ortaklıkları kuruluyor.14 Mart'ta, İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da yeni ve modernleştirilmiş bir ticaret anlaşması için müzakereleri başlattı. Bu ticaret anlaşması, büyük kısmı 1990'larda görüşülmüş olan ve hizmetler sektörü, dijital teknoloji ve veri gibi kilit alanları kapsamayan mevcut anlaşmanın yerine geçecek.Bu yeni anlaşma, gerek Birleşik Krallık'ın gerekse Türkiye'nin modern ekonomilerine çok daha uygun bir 21'inci yüzyıl anlaşması olacak. Birleşik Krallık Hükümeti, paydaşların beklentilerini daha iyi anlamak ve gelecek müzakereleri şekillendirmek amacıyla, Ocak ayının başlarında resmi bir kamu yoklaması yaptı. Bu, müzakerelerin resmi olarak başlatılmasında önemli bir adım oldu. Müzakerelerin ilk oturumunu bu yaz yapmayı hedefliyoruz. Ancak, her ticaret anlaşmasında olduğu gibi, müzakereler için kesin ve net bir zaman çizelgesi veremiyoruz. Hızdan ya da sektörlerden çok öze, yani esasa odaklanmak istiyoruz.Görüşmelerin, firmaların en kısa zamanda anlaşmadan faydalanabilmelerini sağlayacak şekilde sonuçlandırılacağı konusunda da umutluyuz.

Birleşik Krallık'a eğitim için giden Türk öğrenciler açısından bakıldığında, Birleşik Krallık üniversiteleri dünya sıralamasında ön sıralarda yer almaya devam ediyor. Birleşik Krallık, dünyanın en iyi beş üniversitesinden ikisine (Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi) ev sahipliği yapıyor. Bu yüksek kaliteyi, en iyi 50 üniversitenin sekizinin ve en iyi 200 üniversitenin 28'inin Birleşik Krallık'ta olması nedeniyle ülkenin her yerinde görebiliriz. 200'den fazla ülkeden 600 binden fazla uluslararası öğrenci Birleşik Krallık'ta bir yüksek öğretim programında eğitim görüyor.Burada, Türkiye 'de, 1988'den bu yana faaliyet gösteren, 2 binden fazla bursiyerin desteklenmesini sağlayan ve ikili ilişkileri olumlu yönde destekleyen Birleşik Krallık hükümetinin burs programı "Chevening" de bulunuyor. Her yıl yaklaşık 23 bursiyer, finansmanı tamamen Birleşik Krallık'a ait bu programa katılıyor. TEV ile yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz yerel ortaklık aracılığıyla bu fırsatı genişletmeyi düşünüyoruz. Buna benzer her türlü eğitim işbirliğinin daha da artmasını hedefliyoruz.İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı varoluşsal zorluklar. Bilim, iklim değişikliğinin en zarar veren etkilerinden kaçınmak için acil ve hızlı ilerlemeye ihtiyaç olduğu konusunda net. Sanayilerin dönüşümünde düşük karbona geçiş süreci, "yatırım, büyüme, istihdam ve ihracat" için bir motor olacak.Yalnızca geçen yıl temiz enerjiye geçişe 1,8 trilyon dolarlık rekor yatırım yapılması bekleniyordu. Birleşik Krallık, yeni ve gelişmekte olan sektörlerde 2030 yılına kadar iki milyon yeni yeşil iş hacmi hedefliyor.Yeşil dönüşümde, Birleşik Krallık ve Türkiye'de refahı artırmak ve fırsatlardan yararlanmak amacıyla hem kamu hem de özel sektördeki Türk mevkidaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) Türkiye'deki temiz altyapıyı desteklerken, Birleşik Krallık ihracatçılarının yeni sözleşmeler kazanmasına da yardımcı oluyor. Türkiye son yıllarda dikkate değer ve etkisi yüksek yeni anlaşmalarla UKEF'in en aktif pazarlarından biri oldu.Bunlara, üç yüksek hızlı demiryolu projesi için sağlanan 2,5 milyar Pound üzerinde destek ve 2 milyondan fazla Türk hanesine elektrik sağlayan ve Avrupa'daki en büyük güneş enerjisi projesi olan Karapınar'daki güneş enerjisi santrali için verilen 217 milyon Pound üzerinde destek de dahil.