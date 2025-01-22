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Trump’tan yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım! OpenAI, SoftBank ve Oracle ile toplantı

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar özel sektör yatırımı yapılacağını söyledi. OpenAI, Oracle ve SoftBank yöneticileri Sam Altman, Masayoshi Son ve Larry Ellison ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump yapay zeka hamlesini duyurdu.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 11:01
Trump’tan yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım! OpenAI, SoftBank ve Oracle ile toplantı

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    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk günlerinde çok sayıda kararnameye imza attı. Trump yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar özel sektör yatırımı yapılacağını söyledi.

    OPENAI, SOFTBANK VE ORACLE İLE ORTAK TOPLANTI

    Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyuran Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı.

    Trump'tan yapay zekaya dev yatırım

    TRUMP'TAN YAPAY ZEKA HAMLESİ

    Trump, söz konusu yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

    Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi.

    Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." diye konuştu.

    Trump'ın söz hakkı verdiği Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison da grubun veri merkezlerinin ilkinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    ÇİN'E YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

    Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, tarifeleri ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) müzakerelerini erkene almak için mi uygulamayı planladığına dair soruya "Bununla hiçbir ilgisi yok." yanıtını verdi.

    Trump, Meksika ve Kanada'nın bunu durdurabilecekleri halde ABD'de olmaması gereken çok sayıda insanın sınırdan geçmesine izin verdiklerini öne sürerek bu ülkelerden çok büyük oranda fentanilin de ABD'ye girdiğini kaydetti.

    ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de bu "saçmalığı" (fentanil) ülkede görmek istemediğini söylediğini aktardı.

    Çin'e de Meksika ve Kanada'ya gönderdikleri fentanil nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineleyen Trump, tarifeler için 1 Şubat tarihini düşündüklerini dile getirdi.

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    ELON MUSK'TAN TİKTOK HAMLESİ

    Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.

    Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım Tiktok sayesinde kazandım, bu yüzden Tiktok'un kalbimde özel bir yeri var." dedi.

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