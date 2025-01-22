Batı Şeria’da neler oluyor? Yerleşimciler maskelerle saldırdı: İsrail ordusu Cenin’e ilerliyor

Gazze'de Hamas ile ateşkese onay veren İsrail, Batı Şeria'da saldırıları yoğunlaştırdı. 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'da "Demir Duvar" kod adlı bir saldırı başlatan İsrail, çok sayıda Filistinliyi tutukladı. Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler ise yüzlerinde maskelerle Filistinlilere saldırdı.

CANLI ANLATIM 11:57 22 Ocak 2025 KALP KRİZİ GEÇİREN KADININ HASTANEYE GİTMESİNİ ENGELLEDİLER İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde kalp krizi geçirdiği için hastaneye kaldırılmak istenen Filistinli bir kadın, İsrail askerlerinin kontrol noktasındaki engeli nedeniyle hastaneye ulaşamadığı için hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in kuzeydoğusundaki Beyt Aynun kontrol noktasında 45 yaşındaki İman Ciradat'ın yaşamanı yitirdiği belirtildi. Ciradat'ın kalp krizi semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılmak istendiği, ancak İsrail askerlerinin kontrol noktasından geçirmeyerek Filistinli kadının hastaneye gitmesine engel olduğu ifade edildi. 11:24 22 Ocak 2025 EN AZ 10 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını sağlık yetkilileri duyurdu. 11:23 22 Ocak 2025 BATI ŞERİA'DA KONTROL NOKTALARI ARTIYOR Filistin hükümetine bağlı Kolonileştirme ve Duvar Direniş Komisyonu, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'e ait askeri kontrol noktaları ve kapıların sayısının 898'e yükseldiğini bildirdi. 7 Ekim 2023'ten sonra 173'ten fazla demir kapının takıldığı, bunlardan 17'sinin bu yılın başından itibaren takıldığı belirtildi. 11:22 22 Ocak 2025 GAZZE'YE DENİZDEN SALDIRI Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin dördüncü gününde El Cezire İsrail savaş gemilerinin ateşkes şartlarını ihlal ederek Gazze Şehri kıyılarına doğru top atışları düzenlediğini fakat can kaybı yaşanmadığını bildirdi.