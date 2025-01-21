İsrail ordusu tarih verdi: Gazzelilerin Netzarim Koridoru’ndan dönüşü başlıyor

İsrail ile Hamas arasında ilk rehine teslimatının ardından Netzarim Koridoru'na ilişkin açıklama geldi. İsrail ordusu, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, Gazze Şeridi sakinlerinin önümüzdeki hafta Netzarim Koridoru'nu geçerek kuzeye dönebileceğini belirtti. Öte yandan Hamas ise 4 İsrailli kadın rehinenin cumartesi günü serbest bırakılacağını söyledi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde konuşlanmaya devam edeceğini aktardı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR
Hamas'ın anlaşmayı uyguladığını belirten Adraee, "Önümüzdeki haftadan itibaren Gazze Şeridi sakinleri kuzeye dönebilecek ve bu yönde talimatlar yayınlanacaktır." ifadesini kullandı.
Adraee, İsrail ordusunun anlaşmanın tüm detaylarını uygulama niyetinde olduğunu iddia etti.
Gazze Şeridi sakinlerini, bir sonraki duyuruya kadar İsrail askerlerine yaklaşmama konusunda uyaran Adraee, şeridin güneyinden kuzeyine veya Netzarim Koridoru'na doğru hareket etmenin tehlikeli olacağı tehdidinde bulundu.
Adraee, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce de benzer bir paylaşım yapmıştı.