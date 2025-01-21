İsrail ordusu tarih verdi: Gazzelilerin Netzarim Koridoru’ndan dönüşü başlıyor

GAZZE SAKİNLERİ KUZEYE DÖNÜYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde konuşlanmaya devam edeceğini aktardı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

Hamas'ın anlaşmayı uyguladığını belirten Adraee, "Önümüzdeki haftadan itibaren Gazze Şeridi sakinleri kuzeye dönebilecek ve bu yönde talimatlar yayınlanacaktır." ifadesini kullandı.

Adraee, İsrail ordusunun anlaşmanın tüm detaylarını uygulama niyetinde olduğunu iddia etti.

Gazze Şeridi sakinlerini, bir sonraki duyuruya kadar İsrail askerlerine yaklaşmama konusunda uyaran Adraee, şeridin güneyinden kuzeyine veya Netzarim Koridoru'na doğru hareket etmenin tehlikeli olacağı tehdidinde bulundu.

Adraee, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce de benzer bir paylaşım yapmıştı.