Trump’tan Ukrayna’da ateşkes için son teklif! Kritik bölge Kırım ve Zaporijya

ABD gazetesi Axios'un raporuna göre Başkan Donald Trump, Ukrayna'da ateşkes için "son teklifini" Kiev'e sundu. Kremlin ise kamuoyunu ABD-Rusya görüşmelerindeki gelişmeler için resmi kaynaklara güvenmeye çağırdı.

Ukrayna Savaşı, AFP

TRUMP'TAN KİEV'E SON TEKLİF

Axios'un salı günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu bir sayfalık belge, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ayın başlarında yaptığı dört saatlik görüşmenin ardından hazırlandı ve geçen hafta Paris'te Ukraynalı yetkililere sunuldu.

Axios, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KRİTİK KONU KIRIM

Önerilen anlaşmaya göre ABD'nin, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak "hukuken" tanımaya hazır olduğu ve Moskova'nın Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgeleri üzerindeki "fiili" kontrolünü gayri resmi olarak kabul ettiği belirtiliyor.

Zelenskiy ve Trump, EPA

WASHINGTON UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASINA KARŞI ÇIKACAK

Plan ayrıca Moskova'ya uygulanan 2014 sonrası yaptırımların kaldırılması ve ikili ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik hükümler de içeriyor. Ayrıca Washington, Ukrayna'nın NATO'ya katılma teklifine resmen karşı çıkacak.

Karşılığında Ukrayna'nın AB ve diğer benzer düşünen ülkelerden oluşan bir koalisyondan "sağlam bir güvenlik garantisi" alacağı bildiriliyor, ancak teklifte bu "barışı koruma" operasyonunun nasıl işleyeceği konusunda ayrıntılar bulunmuyor. Rusya, NATO güçlerinin Ukrayna'ya herhangi bir bahaneyle konuşlandırılmasını sürekli olarak reddetti.

Çerçeve ayrıca Kiev'e Dinyeper Nehri'ne engelsiz erişim ve yeniden inşa çabaları için olası tazminat vaat ediyor ancak fonun nereden kaynaklanacağını belirtmiyor. Plan, Trump'ın perşembe günü imzalanmasını beklediği ABD ve Ukrayna arasındaki bir mineral anlaşmasına atıfta bulunuyor.

İKİNCİ BİLEŞEN ZAPORİJYA

Axios'un haberine göre, teklifin bir diğer bileşeni de Zaporijya Nükleer Santrali (NGS) çevresinin ABD yönetimi altında tarafsız bölge olarak belirlenmesi.

WITKOFF PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Washington'ın, Kiev'in çarşamba günü Londra'da yapılacak çok uluslu bir toplantıda teklife yanıt vermesini beklediği bildiriliyor. Hem Witkoff hem de Dışişleri Bakanı Marco Rubio etkinliği atlayacak, bunun yerine Ukrayna'ya odaklanan bir diğer Trump elçisi olan General Keith Kellogg ABD heyetine başkanlık edecek. Witkoff'un Putin ile bir takip toplantısı için Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Rubio geçen hafta, müzakereler başarısız olursa ABD'nin barış girişimini terk edip " diğer konulara geçebileceği" konusunda uyardı. Trump pazartesi günü bu hafta "sorunu çözme şansının yüksek" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya herhangi bir toprak verme olasılığını defalarca reddetti ve ABD ile diğer müttefiklere sürekli askeri destek sağlamaları yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Zelenskiy, AA

Moskova, 2014'te Kiev'de Batı destekli bir darbeden sonra yapılan referandumun ardından Rusya'ya katılan Kırım'ın ve 2022'de Rusya'ya katılmaya oy veren diğer dört eski Ukrayna bölgesinin statüsünün müzakereye açık olmadığını sürekli olarak belirtti. Rus yetkililer, herhangi bir barış anlaşmasının çatışmanın "kök nedenlerini" ele alması gerektiğinde ısrar ediyor. Putin, uygulanabilir bir ateşkesin Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah teslimatlarını durdurmasını gerektireceğini ekledi.