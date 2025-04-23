Hamas Türkiye’den destek istedi! Gazze’de ateşkes için arabulucu Ankara

Hamas heyetinin Türkiye'ye ziyaretinin ardından Hamas'ın Gazze'de yeni bir ateşkes girişiminde bulunmaya çalıştığı ve Türkiye'den ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmesi için destek istediği belirtildi.

HAMAS TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ

Şarku'l Avsat'a konuşan iki kaynak, Hamas'ın yeni bir ateşkes girişiminde bulunduğunu ve ateşkes önerisini Trump yönetimine iletmek için Ankara'dan destek talep ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AA

TRUMP YÖNETİMİNE ATEŞKES TEKLİFİ

Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki ayrı kaynak, Hamas yönetiminin sunduğu ve "paket anlaşması" olarak da bilinen kapsamlı anlaşmanın, Türkiye ile ABD arasındaki olumlu ilişkiler sayesinde Türk yetkililer aracılığıyla Trump yönetimine iletilebileceğini düşündüğünü aktardı.

Bu teklife göre, belirli sayıda Filistinli mahkûmun serbest bırakılması karşılığında tüm İsrailli rehineler bırakılacak, savaş sona erecek ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelerden çekilecek.

HAMAS İLE MİT VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA KRİTİK TEMAS

Pazar günü, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Derviş ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşerek Filistin'in iç meseleleri ve diğer konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Bir kaynak, Hamas'ın Türkiye'den destek talebini, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in, tüm rehinelerin teslim edilmesi halinde savaşın sona ereceği yönündeki açıklamasına dayandırdığını, ancak İsrail'in bu öneriyi reddettiğini belirtti. Netanyahu ve bazı bakanların açıklamaları da bu tavrı doğrular nitelikteydi. Diğer kaynak ise şöyle konuştu:

Türkiye'de yapılan görüşmelerin temel amacı, Türk yetkililere, Hamas'ın önerisini ABD'ye iletmek için sahip oldukları diplomatik ilişkileri kullanmaları gerektiği mesajını vermekti.

Her iki kaynak da arabulucu Katar da dahil olmak üzere Trump yönetimindeki farklı kanallar aracılığıyla bu önerinin iletilmeye çalışıldığını ve ABD'nin, İsrail'e baskı kurarak öneriyi kabul ettirmede daha etkin rol oynamasının hedeflendiğini ifade etti.

Hamas kaynaklarına göre, Gazze'deki çatışmalar sürerken Trump'ın bölgeye yapması planlanan ziyaretten önce bir mutabakata ulaşılması için ABD'nin desteğine güveniliyor. Kaynaklardan biri, Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili en azından geçici bir çözüme varmak istediğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AA

HAMAS ATEŞKESE HAZIR

Şarku'l Avsat'a konuşan Hamas kaynakları, örgütün beş yıl sürecek, uluslararası ve bölgesel garantilerle desteklenen bir ateşkese açık olduğunu ifade etti.

Ateşkesin kapsamı, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve belirli bir protokol çerçevesinde insani yardımların şehre ulaştırılmasını içeriyor. Ayrıca Hamas, Mısır'ın önerdiği, bağımsız ve herhangi bir fraksiyona bağlı olmayan kişilerden oluşacak bir Filistin komitesi tarafından Gazze'nin yönetilmesini de kabul ettiğini duyurdu.