SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hamas Türkiye’den destek istedi! Gazze’de ateşkes için arabulucu Ankara

Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşen Hamas heyetinin Gazze’de ateşkes için Türkiye’den destek istediği iddia edildi. Hamas’ın Gazze’de yeni bir ateşkes girişiminde bulunmaya çalıştığı ve Türkiye’den, teklifi ABD’de Donald Trump yönetimine iletmesi için destek istediği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:30
Hamas Türkiye’den destek istedi! Gazze’de ateşkes için arabulucu Ankara

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamas heyetinin Türkiye'ye ziyaretinin ardından Hamas'ın Gazze'de yeni bir ateşkes girişiminde bulunmaya çalıştığı ve Türkiye'den ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmesi için destek istediği belirtildi.

HAMAS TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ

Şarku'l Avsat'a konuşan iki kaynak, Hamas'ın yeni bir ateşkes girişiminde bulunduğunu ve ateşkes önerisini Trump yönetimine iletmek için Ankara'dan destek talep ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AA

TRUMP YÖNETİMİNE ATEŞKES TEKLİFİ

Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki ayrı kaynak, Hamas yönetiminin sunduğu ve "paket anlaşması" olarak da bilinen kapsamlı anlaşmanın, Türkiye ile ABD arasındaki olumlu ilişkiler sayesinde Türk yetkililer aracılığıyla Trump yönetimine iletilebileceğini düşündüğünü aktardı.

Bu teklife göre, belirli sayıda Filistinli mahkûmun serbest bırakılması karşılığında tüm İsrailli rehineler bırakılacak, savaş sona erecek ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelerden çekilecek.

HAMAS İLE MİT VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDA KRİTİK TEMAS

Pazar günü, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Derviş ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de görüşerek Filistin'in iç meseleleri ve diğer konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Hamas heyeti Ankarada! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındıHamas heyeti Ankarada! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı

Bir kaynak, Hamas'ın Türkiye'den destek talebini, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in, tüm rehinelerin teslim edilmesi halinde savaşın sona ereceği yönündeki açıklamasına dayandırdığını, ancak İsrail'in bu öneriyi reddettiğini belirtti. Netanyahu ve bazı bakanların açıklamaları da bu tavrı doğrular nitelikteydi. Diğer kaynak ise şöyle konuştu:

Türkiye'de yapılan görüşmelerin temel amacı, Türk yetkililere, Hamas'ın önerisini ABD'ye iletmek için sahip oldukları diplomatik ilişkileri kullanmaları gerektiği mesajını vermekti.

Her iki kaynak da arabulucu Katar da dahil olmak üzere Trump yönetimindeki farklı kanallar aracılığıyla bu önerinin iletilmeye çalışıldığını ve ABD'nin, İsrail'e baskı kurarak öneriyi kabul ettirmede daha etkin rol oynamasının hedeflendiğini ifade etti.

Hamas kaynaklarına göre, Gazze'deki çatışmalar sürerken Trump'ın bölgeye yapması planlanan ziyaretten önce bir mutabakata ulaşılması için ABD'nin desteğine güveniliyor. Kaynaklardan biri, Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili en azından geçici bir çözüme varmak istediğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi, AA

HAMAS ATEŞKESE HAZIR

Şarku'l Avsat'a konuşan Hamas kaynakları, örgütün beş yıl sürecek, uluslararası ve bölgesel garantilerle desteklenen bir ateşkese açık olduğunu ifade etti.

Ateşkesin kapsamı, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve belirli bir protokol çerçevesinde insani yardımların şehre ulaştırılmasını içeriyor. Ayrıca Hamas, Mısır'ın önerdiği, bağımsız ve herhangi bir fraksiyona bağlı olmayan kişilerden oluşacak bir Filistin komitesi tarafından Gazze'nin yönetilmesini de kabul ettiğini duyurdu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik temasMİT Başkanı İbrahim Kalın ile Hamas arasında kritik temas

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tedavi için Türkiye’ye getirilen Gazzeli çocuklar ilk kez Takvim’de! 23 Nisan’a özel buruk röportaj: Bizim ne suçumuz vardı?
CANLI TAKİP | Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Borsa İstanbul
Yaşasaydı bugün 15 yaşında olacaktı! Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden canilerin kirli geçmişine ulaşıldı
Yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! İmamoğlu’nun ortağı Muzaffer Beyaz’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu hisseme çöktü
Spor yazarlarından flaş yorum! Bunlar uzaylı mı?
Koza Altın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan sokakları karıştıran CHP’ye sert tepki: Sorumsuz davranıyorlar
Kurban Bayramı için müjde geldi! Yeni emekliye ikramiye fırsatı: Kimler ne kadar alacak?
SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara’ya şiddetli yağış uyarısı! Meteoroloji günler sürecek soğuk ve yağmur için alarm verdi
Pakistan Başbakanı Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Cimbom güle oynaya finalde! Konyaspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden kadın rahipçilerine: Hem papa hem para krizi
Fenerbahçe’den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak
Başkan Erdoğan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i kabul etti
FETÖ’cüler yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor! Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya... İsim isim!
TBMM çocuk özel oturumunu 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz yönetti: Aileye sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır
Şüpheli Cemil Tugay, şaibeli Özgür Çelik! CHP kurultayında yeni ifadeler: Siyasi rüşveti hemşehri ilişkisi diye yutturmaya kalktı
Suriye’de sinsi planlar! PYD’den sistematik özerklik çığırtkanlığı... YPG’den ’ulusal konferans’ tiyatrosu
Papa Francis öldü: Tabutta fotoğraflar gündem oldu! Donald Trump da cenazeye gidiyor