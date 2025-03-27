Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır

Ukrayna'da ateşkes görüşmeleri devam ederken Trump'ın Zelenskiy'i koltuğundan etmek istediği konusu yeniden gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

DIŞARIDA ATEŞKES İÇERİDE KAOS

Dünyanın ilgisi Ukrayna müzakerelerinde. Cidde, Washington, Kiev derken barış görüşmeleri devam ediyor. Ukrayna bir yandan da iç hesaplaşmaları ile uğraşıyor.

UKRAYNA KARIŞTI O İSİM ÖNE ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda iki önemli olay ülke gündemini sarstı. Birincisi, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko kendisini ciddi bir hukuki sorun içinde buldu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, soruşturmacılar "10 siyah bavul" davasını takip ederken kendisine yaptırım uyguladı. İkincisi, 2022'de Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana uzun süredir uykuda olan eski Başbakan Yulia Timoşenko aniden yeniden ortaya çıktı.

Ukrayna eski Başbakanı Yulia Timoşenko, Takvim Fotoğraf Arşivi

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Timoşenko savaşın ilk yıllarında zaman zaman hükümeti eleştirse de ön plana çıkmadı. Duruma göre Zelenskiy'e destek verdiği dahi oldu. Ancak bu ayın başlarında, ateşkese karşı çıkan Alman istihbarat şefi Bruno Kahl'ı azarlayarak gözlemcileri şok etti. Timoşenko onu "Ukrayna'nın varlığı ve yüz binlerce Ukraynalının hayatı" pahasına Rusya'yı zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

Alman istihbarat şefine tepkisinin ardından Timoşenko sosyal medyada da görünür olmaya başladı. Timoşenko Trump'ı övüyor, barış anlaşmasını övüyor ve Zelenskiy ile açıkça karşıt konumlarda yer alıyor.

Ukrayna eski Başbakanı Yulia Timoşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP YÖNETİMİYLE İLETİŞİM HALİNDELER

VT Foreign Policy'nin iddiasına göre Trump yönetimi hem Poroşenko hem de Timoşenko ile iletişim halinde. Poroshenko'nun öncelikli olarak Washington ve Kiev arasında arabulucu rolü için çabaladığı anlaşılıyor. Ancak Timoshenko daha uzun vadeli bir oyun oynuyor gibi görünüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, EPA

"ZELENSKİY'NİN POTANSİYEL YEDEĞİ"

Politico'ya göre Timoşenko, parlamento üyelerinden destek toplamak için kapalı kapılar ardında çalışıyor ve kendisini gelecekteki bir iktidar koalisyonunun başkanı olarak konumlandırmayı umuyordu. Ardından Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'dan, bir Ukraynalı politikacının gizlice Putin'e ulaştığını iddia eden gizemli bir yorum geldi. Birçok kişi bu tanımın Timoşenko'ya uyduğuna inanıyor.

Alman Bild'e konuşan bir eski CIA direktörü John Brennan ise "Timoşenko, Trump ekibi tarafından Zelenskiy'nin potansiyel bir yedeği olarak değerlendiriliyor." Dedi.