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Trump’tan Tesla önlemi! Saldırana 20 yıl hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde artan Tesla saldırılarına önlem olarak hapis cezası getirdi. Trump, danışmanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’nın bayilerine saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 13:04
Trump’tan Tesla önlemi! Saldırana 20 yıl hapis cezası

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ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlığını yapan Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla bayilerine saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Trump ve Musk Tesla'da, EPATrump ve Musk Tesla'da, EPA

TRUMP "TESLA'YA SALDIRANA 20 YIL HAPİS" DEDİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından son haftalarda ülke çapında Tesla bayilerine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

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Protestocuları ve söz konusu saldırıları finanse eden kişileri hedef aldığı açıklamasında Trump, "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Tesla'ya saldırı, APTesla'ya saldırı, AP

MUSK-TRUMP İKİLİSİNE TEPKİ

ABD medyasına göre, son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

Elon Musk Tesla'da, ReutersElon Musk Tesla'da, Reuters

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump, geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

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