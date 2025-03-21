Katz’dan Hamas’a Gazze tehdidi! Ateşkesi bozdular ama takas istiyorlar

Gazze'de ateşkesi bozan İsrail, Hamas'ı tehdide devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, rehineleri serbest bırakmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerini kalıcı olarak ele geçireceğini söyledi.

İsrail tankları Gazze sınırında, Reuters

KATZ'DAN GAZZE TEHDİDİ

Aşırı sağcı Katz, "IDF'ye Gazze'de ek alanlar ele geçirmesi, nüfusu tahliye etmesi ve İsrail topluluklarını ve IDF askerlerini korumak için Gazze çevresindeki güvenlik bölgelerini genişletmesi talimatını verdim. Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, İsrail'e ilhak edilecek olan o kadar fazla toprak kaybedecek" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİ BOZDULAR AMA TAKAS İSTİYORLAR

Katz, ayrıca "Rehineler serbest bırakılmazsa İsrail, Gazze'de kalıcı kontrol sağlamak amacıyla giderek daha fazla toprak ele geçirmeye devam edecek" dedi.

Katz, perşembe günü Gazze'ye yönelik saldırıların devamını onayladı ve rehineler serbest bırakılıncaya kadar Gazze'ye baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), perşembe akşamı yapılan açıklamada, Gazze'nin ana bölgelerinin her birinde aynı anda dört gücün saldırıya geçtiği belirtildi.