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Macron aradı Zelenskiy telefonu kapattı: Emmanuel bi’ dur basın toplantısındayım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un canlı yayında dünyanın gözü önünde yaptığı telefon konuşması gündeme damga vurdu. Basın toplantısı sırasında gazetecilerle konuşan Zelenskiy, çalan telefonunu açtı, hattın diğer ucundaki ismin Macron olduğunu fark edince olanlar oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 11:51
Macron aradı Zelenskiy telefonu kapattı: Emmanuel bi’ dur basın toplantısındayım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen bir diyalog herkesi şaşkına çevirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukraya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, DHAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukraya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, DHA

MACRON ARADI ZELENSKİY KAPATTI

Basın toplantısı sırasında gazetecilerle konuşan Zelenskiy'in telefonu çaldı. Canlı yayımlanan anlarda Zelenskiy telefonu açtı ve hattın diğer uçunda Macron olduğunu fark edince telefonu kapattı.

Zelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran GörüşmesiZelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran Görüşmesi

"ÜZGÜNÜM EMMANUEL SENİ SONRA ARARIM"

Telefonu açan Zelenskiy, Macron'a "Üzgünüm Emmanuel, gazetecilerle konuşuyorum. Seni birkaç dakika sonra, 15-20 dakika sonra arayabilir miyim? Evet, lütfen, teşekkür ederim Emmanuel. Tamam, harika. Hoşça kal, hoşça kal." dedi.

Zelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran GörüşmesiZelenskiy-Macron görüşmesi, Takvim.com.tr Ekran Görüşmesi

HER GÜN KONUŞUYORLAR

Zelenskiy, Macron'dan gelen telefonu kapattıktan sonra gazetecilere döndü ve "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du. Günde ortalama bir kez görüşüyoruz, çok yardımcı oluyor. Konuşmamızın ardından kendisini tekrar arayacağım" dedi.

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