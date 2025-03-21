ABD – Çin savaşı kapıda: Pentagon’dan Elon Musk’a özel brifing! Washington’un en önemli sırları neden ona veriliyor?

ABD ile Çin arasında gerilim devam ederken Pentagon'dan savaş sinyali geldi. ABD'li iki yetkilinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Pentagon bugün, Elon Musk'a Çin ile çıkabilecek herhangi bir savaşa ilişkin ABD ordusunun planı hakkında bilgi verecek.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi Elon Musk ve Başkan Donald Trum, Reuters

PENTAGON'DAN ELON MUSK'A SAVAŞ BRIFINGİ

Beyaz Saray'dan başka bir yetkili, brifingin Çin odaklı olacağını söyledi ancak herhangi bir ayrıntı vermedi. Konuyla ilgili bilgi veren bir başka yetkili ise Musk'ın bugün Pentagon'da olacağını doğruladı.

Pentagon, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP YALANLADI YETKİLİLER DOĞRULADI

Planlanan toplantı haberinin yayımlanmasından saatler sonra, Pentagon yetkilileri ve Başkan Trump, oturumun Çin'i ilgilendiren askeri planlarla ilgili olacağını reddetti. Trump, gece geç saatlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Çin'den bahsedilmeyecek veya tartışılmayacak bile" ifadelerini kullandı.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi Elon Musk ve Başkan Donald Trum, Reuters

ABD'NİN EN ÖNEMLİ SIRLARI NEDEN MUSK'A VERİLİYOR?

Musk'a yönelik brifingin başlangıçta planlandığı gibi devam edip etmeyeceği belli değil. ABD basını ise Musk'a ülkenin en sıkı korunan askeri sırlarından bazılarına erişim sağlamanın, Trump'ın resmen danışmanı haline getirildiği anlamına geldiğine dikkat çekti.

musk'a bu kadar hassas bir brifing vermenin sebebinin ne olduğu belirsiz. ABD basını Musk'ın askeri komuta zincirinde olmadığına ve Çin'i ilgilendiren askeri konularda Bay Trump'ın resmi danışmanı da olmadığına dikkat çekiyor.

Elon Musk, Reuters

ABD BASINI BU SORUYU SORUYOR: ÇİN'LE ÇIKAR İLİŞKİSİ VARKEN NEDEN MUSK?

ABD basınının dikkat çektiği bir diğer konu ise Musk'ın Çin ile ilişkileri. Hem SpaceX hem de Tesla'nın CEO'su olan Musk, Pentagon'un önde gelen tedarikçilerinden biri ve Çin'de kapsamlı finansal çıkarlara sahip. Bu da savaş durumunda büyük bir çıkar çatışmasına yol açabilir.

20-30 SLAYTLIK SAVAŞ PLANI

ABD basını Pentagon'un savaş planlarının ordunun en sıkı korunan sırları arasında olduğuna dikkat çekiyor. Çin savaş planı için var olan son derece gizli brifing, ABD'nin böyle bir çatışmayla nasıl mücadele edeceğini ortaya koyan yaklaşık 20 ila 30 slayttan oluşuyor. Plan, Çin'den gelen bir tehditin belirtileri ve uyarılarıyla başlayıp plan hakkında bilgisi olan yetkililere göre, hangi Çin hedeflerinin vurulacağına ve hangi zaman diliminde, Trump'ın karar vermesi için sunulacağına dair çeşitli seçeneklerle devam ediyor.

Pentagon'da ABD askeri, Reuters

Pentagon'un baş sözcüsü Sean Parnell, New York Times'a "Savunma Bakanlığı, Elon Musk'ı cuma günü Pentagon'da ağırlamaktan heyecan duyuyor. Bakan Hegseth tarafından davet edildi ve sadece ziyaret ediyor." şeklinde konuştu.

Yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanları Başkan Vekili Amiral Christopher W. Grady ve ordunun Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Amiral Samuel J. Paparo'nun, iki ülke arasında askeri bir çatışma yaşanması halinde Çin'e karşı ABD'nin planının ayrıntılarını Musk'a sunacaklarını söyledi.

TOPLANTI PENTAGON'DAKİ ÖZEL ODADA

Toplantının Hegseth'in ofisinde değil, Penagon'da bulunan ve genellikle Genelkurmay Başkanları, üst düzey personeli ve ziyaretçi muharip komutanların üst düzey toplantıları için kullanılan güvenli bir konferans odası olan Tank'ta yapılacağı belirtiliyor.