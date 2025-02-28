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Trump’tan Starmer’a şoke eden çıkış! “Yeter artık” dedi sözünü kesti

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ortak basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu. Starmer Washington’da Trump ile ortak basın toplantısında konuşurken ABD Başkanı “Yeter artık” dedi ve Starmer’ı resmen susturdu.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:18
Trump’tan Starmer’a şoke eden çıkış! Yeter artık dedi sözünü kesti

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ABD Başkanı Donald Trump İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AAİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AA

TRUMP'DAN STARMER'A İLGİNÇ ÇIKIŞ

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Washington'da Starmer ile düzenlediği basın toplantısında Kanada konusundaki görüşmeyi aniden yarıda kesti.

İNGİLİZ BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ KESTİ

Starmer'a, Kral Charles'ın Trump'ın Kanada'yı ilhak etmek istediği yönündeki tekrarlanan iddiaları konusunda endişe ifade edip etmediği soruldu. Starmer, cevap verirken muhabiri "aralarında var olmayan bir ayrım bulmaya çalışmakla" suçladı. Trump ise "yeter artık" diyerek Starmer'ın sözünü kesti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AAİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AA

Trump, iki lider arasında büyük bir merakla beklenen bir toplantı için Starmer'ı Beyaz Saray'a davet etti. Basın toplantısında ülkelerinin Atlantik ötesindeki savunma ve ticaret bağları hakkında konuştular. Kısa açıklamaların ardından ikili gazetecilerin sorularına cevap verdi.

KANADA KONUSU AÇILDI KRİZ PATLADI

Muhabir Starmer'a "Başkan Trump'ın Kanada'yı ilhak etme arzusuna ilişkin tekrarlanan açıklamalarını onunla (Kral III. Charles) görüştünüz mü ve Kral, başkanın kontrolündeki krallıklardan birini ortadan kaldırma yönündeki açık arzusu konusunda herhangi bir endişe dile getirdi mi?" diye sordu.

Trump ise gazetecilerin Kanada'ya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AAİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AA

Starmer ise "Kanada'dan bahsettiniz. Sanırım aramızda var olmayan bir ayrım bulmaya çalışıyorsunuz. Biz en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık ancak Kanada'yı görüşmedik." dedi.

"BU KADAR YETER"

Trump Starmer'in sözünü kesti ve "Bu kadar yeter, teşekkürler" dedi. Starmer hiçbir şey söylemedi ve başkan başka bir gazeteciyi soru sormaya teşvik etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AAİngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, AA

ABD-KANADA KRİZİ

Trump, Aralık 2024'ten bu yana Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak ilhak etme arzusunu defalarca dile getiriyor ve Başbakan Justin Trudeau'dan "Vali" diye bahsediyor.

Ülkenin ilhakı, Kanada'nın bir asırdan fazla süredir devam eden bir İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olması nedeniyle, İngiliz Monarşisi'ni de istemeden de olsa işin içine dahil edecektir.

Kral Charles, monarşinin uzun süredir devam eden siyasi tarafsızlık geleneğine bağlı kalarak Kanada'nın devlet başkanı olmasına rağmen Trump'ın tehditleri hakkında yorum yapmadı.

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