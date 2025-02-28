Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakın" çağrısı yaptığı mektup dünya basınında da gündeme damga vurdu.

DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu, İHA

ELEBAŞI ÖCALAN'DAN PKK'YA 3 SAYFALIK MEKTUP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" adımları sonuç verdi. DEM Parti heyeti dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı'ya 3. ziyaretlerini düzenledi ve burada Öcalan'ın örgütün feshedilmesi için çağrı yaptığı üç sayfalık mektubu okudu.

DÜNYA PKK'YA "SİLAH BIRAK" ÇAĞRISINI KONUŞUYOR

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı mektup dünya basınında da gündemin bir numaralı konusu oldu. ABD'den Fransa'ya, İngiltere'den Yunanistan'a PKK'nın lağvedilmesine yönelik çağrı manşetlerde yer buldu.

İşte manşet manşet PKK'ya silah bırakma çağrısı…

Fransız France 24, elebaşı Öcalan'ın mektubunun Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından geldiğine dikkat çekti.

Fransız Le Monde, süreci Türk hükümetinin süreci MHP lideri Devlet Bahçeli aracılığıyla yürüttüğüne dikkat çekti ve terör örgütünü dağıtma emri verdiğini belirtti.

İNGİLİZ "BÖLGE İÇİN DÖNÜM NOKTASI" DEDİ

Londra merkezli Middle East Eye, "Öcalan tarihi bir açıklamayla PKK'ya dağılma emri verdi" dedi ve çağrıyı bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

İngiliz Reuters, "Bu adım, örgütün Ankara ile 40 yıldır sürdürdüğü çatışmaya son verebilir ve bölge için kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir." dedi.

The Guardian ise Öcalan'ın mesajının Orta Doğu'yu sarsabilecek bir değişim olduğunu belirtti ve bölgede çok kapsamlı etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan haber ajansı Al Arabiya "Öcalan İstanbul'dan yaptığı tarihi açıklamada PKK'yı dağıtıp silah bırakmaya çağırdı" dedi.

Alman Bild ise "Öcalan PKK'yı silahsızlaştırmak ve tasfiye etmek istiyor" başlığını kullandı.

KATHİMERİNİ'DEN "ZİNCİR KIRILACAK" VURGUSU

Yunan Kathimerini Öcalan'ın çağrısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi halinde Türkiye'nin "zincirinin kırılacağına" yönelik sözlerine vurgu yaptı.

NEW YORK TIMES: KOMŞU ÜLKELERDE DE YANKI BULABİLİR

ABD gazetesi New York Times, Öcalan'ın yazdığı mektubun komşu ülkelerde de yankı bulabileceğine dikkat çekti. New York Times ayrıca "PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından önemli bir siyasi başarıya işaret edecektir." ifadelerini kullandı.

The Washington Post ise 10 yıllardır Türkiye'ye karşı hareket eden PKK lideri Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığını belirtti.

İSRAİL GAZETESİNDEN SKANDAL İFADE

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Öcalan'ın çağrısını duyururken "Kürt hakları" ifadesini ve terör örgütünün Kürt hakları için mücadele ettiğine yönelik skandal cümleler kullandı.