Trump'tan Senatoya İran tepkisi: "Düşmana yardım ediyorlar"

Dört Cumhuriyetçi senatörün Demokratlarla birlikte oy kullandığını belirten Trump, bu senatörlerin işini zorlaştırdığını ifade etti.

Trump, Senato'nun kararının dünyadaki bir numaralı terör sponsoruna karşı yaptıklarını ABD'nin beğenmediği şeklinde bir mesaj verdiğini öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'nun savaş yetkileri tasarısını oylamaya karar vermesini zamanlaması kötü ve anlamsız olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının "düşmana yardım sağladığı" iddiasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından ABD Senatosunda savaş yetkileri tasarısının oylanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

TRUMP'TAN SENATO'YA TEPKİ

İran'ı "köşeye sıkıştırdığını", bu ülkenin "(ABD'ye) neredeyse her şeyi vermeye istekli olduğunu ve onlarca yıl sonra ilk kez ABD ve Başkanına saygı duyduğunu" öne süren Trump, ABD Senatosunun ise "zamanlaması kötü ve anlamsız" bir savaş yetkileri tasarısını oylamaya karar verdiğini kaydetti.

"(Senato) Dünyadaki bir numaralı terör sponsoruna yaptıklarımı ABD'nin beğenmediğini ve durmam gerektiğini söylüyorlar." ifadesini kullanan Trump, böylelikle "düşmana yardım ve konfor sağlandığını" öne sürdü.