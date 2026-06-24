Kapalı kapılar ardında itiraf: Bill Gates’in üç Kadınla ilişkisi ve Epstein şantajı

Gates, Epstein ile görüşmenin hayatının en büyük hatası olduğunu ifade etti.

Gates, Epstein'ın cinsel hastalık iddialarını kesin bir dille reddetti ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Epstein'ın Gates'in eski bilim danışmanı üzerinden baskı kurmaya çalıştığı ve bir Rus briç oyuncusunun kurs ücretini ödediği iddia edildi.

Gates, bu ilişkilerin Epstein'ın suçlarıyla bağlantısı olmadığını ve Epstein'ın kendisini tehdit etmeye çalıştığını öne sürdü.

Bill Gates, ABD Kongresinde verdiği ifadede evli olduğu dönemde üç kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Kongresinde kapalı kapılar ardında verdiği ifadede, Melinda French Gates ile evli olduğu dönemde Rus bir nükleer fizikçi ve bir briç oyuncusu dahil olmak üzere toplam üç kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etti. Gates aldatma itiraflarıyla Epstein davasından kurtulmaya çalışıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein 'ın küresel ağını araştırdığı soruşturma kapsamında Bill Gates ifade verdi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein belgelerinin ardından Kongre'ye gönüllü olarak ifade veren 70 yaşındaki milyarder, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Epstein belgelerinde Bill Gates

Gates, daha önce vakıf çalışanlarıyla yaptığı toplantıda üstü kapalı değindiği ilişkilerini bu kez resmi ifadesinde netleştirerek, üç kadınla ilişkisi olduğunu doğruladı:

Mila Antonova: 2009-2010 yıllarında bir briç turnuvasında tanıştığı Rus briç oyuncusu.

Karima Nigmatulina: İş faaliyetleri sırasında tanıştığı Rus bir nükleer fizikçi.

Alice Jacobs Nesselrodt: Tıbbi girişimci olan bir diğer kadın.