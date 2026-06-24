Kapalı kapılar ardında itiraf: Bill Gates’in üç Kadınla ilişkisi ve Epstein şantajı
ABD Kongresi'nde Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kapalı kapılar ardında ifade veren milyarder Bill Gates, evliliği döneminde aralarında Rus bir nükleer fizikçi ve briç oyuncusunun da bulunduğu üç kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etti. Epstein’ın bu ilişkileri kendisine karşı bir şantaj malzemesi olarak kullanmaya çalıştığını öne süren 70 yaşındaki Gates, cinsel hastalık iddialarını reddederken, suç ağının odağındaki Epstein ile görüşmüş olmasının hayatının en büyük hatası olduğunu söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Bill Gates, ABD Kongresinde verdiği ifadede evli olduğu dönemde üç kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etti.
- Gates, bu ilişkilerin Epstein'ın suçlarıyla bağlantısı olmadığını ve Epstein'ın kendisini tehdit etmeye çalıştığını öne sürdü.
- Epstein'ın Gates'in eski bilim danışmanı üzerinden baskı kurmaya çalıştığı ve bir Rus briç oyuncusunun kurs ücretini ödediği iddia edildi.
- Gates, Epstein'ın cinsel hastalık iddialarını kesin bir dille reddetti ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
- Gates, Epstein ile görüşmenin hayatının en büyük hatası olduğunu ifade etti.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Kongresinde kapalı kapılar ardında verdiği ifadede, Melinda French Gates ile evli olduğu dönemde Rus bir nükleer fizikçi ve bir briç oyuncusu dahil olmak üzere toplam üç kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etti. Gates aldatma itiraflarıyla Epstein davasından kurtulmaya çalışıyor.
EŞİMİ ÜÇ KADINLA ALDATTIM DEDİ
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin, hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın küresel ağını araştırdığı soruşturma kapsamında Bill Gates ifade verdi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Epstein belgelerinin ardından Kongre'ye gönüllü olarak ifade veren 70 yaşındaki milyarder, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Gates, daha önce vakıf çalışanlarıyla yaptığı toplantıda üstü kapalı değindiği ilişkilerini bu kez resmi ifadesinde netleştirerek, üç kadınla ilişkisi olduğunu doğruladı:
Mila Antonova: 2009-2010 yıllarında bir briç turnuvasında tanıştığı Rus briç oyuncusu.
Karima Nigmatulina: İş faaliyetleri sırasında tanıştığı Rus bir nükleer fizikçi.
Alice Jacobs Nesselrodt: Tıbbi girişimci olan bir diğer kadın.
"EPSTEİN ŞANTAJ MALZEMESİ YAPMAK İSTEDİ"
Bill Gates, bu ilişkilerin Jeffrey Epstein'ın işlediği suçlarla hiçbir bağı olmadığını iddia ederken Epstein'ın bu gizli ilişkileri öğrenerek kendisini tehdit etmeye çalıştığını öne sürdü.
Sızan e-postalarda Epstein'ın, Gates'in eski bilim danışmanı Boris Nikolic üzerinden milyardere baskı kurmaya çalıştığı görülüyor. Belgelerde Epstein'ın, Rus briç oyuncusu Antonova'nın yazılım kursu ücretini ödediği ve daha sonra Gates'ten bu parayı talep ederek kendi kurduğu fonlara yatırım yapması için baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.
Gates ifadesinde, "Bu ilişkiler ailem için çok acı vericiydi. Epstein, sadakatsizliklerim hakkındaki bilgileri — üzerine birçok yalan da ekleyerek onunla yeniden bağ kurmamı sağlamak amacıyla bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştı" dedi. Gates, Epstein'ın kendisini doğrudan tehdit edemediğini ancak yazışmalar incelendiğinde net bir şantaj hazırlığı içinde olduğunun anlaşıldığını belirtti.
CİNSEL HASTALIK İDDİALARINI REDDETTİ
Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan ve Epstein'ın Gates'in bir cinsel yolla bulaşan hastalık (STD) kapmasından endişe duyduğuna dair iddialar da Kongre üyeleri tarafından Gates'e soruldu.
Gates bu iddiaları kesin bir dille reddederek "Asla bir cinsel hastalığım olmadı. Kimseye gizlice ilaç temin etmedim. Geçmişte arkadaşım Boris Nikolic ile bu tarz bir endişemi paylaşmış olabilirim, hatırlamıyorum ancak iddialar tamamen asılsız" ifadelerini kullandı.
"EPSTEİN İLE GÖRÜŞMEK BÜYÜK HATAYDI"
27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında Melinda French Gates'ten boşanan milyarder, Epstein ile yollarının kesişmiş olmasından pişman olduğunu iddia etti. Gates, Epstein'ın geçmişteki mahkumiyetinden haberdar olduğunu ancak onunla küresel sağlık projelerine fon sağlama ümidiyle görüştüğünü belirterek "Onunla vakit geçirmek hayatımın en büyük hatasıydı" dedi.