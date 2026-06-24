ABD'li muhabirler ifşa etti İsrail basını yazdı! Trump'ın Netanyahu'ya bağırdığı ortaya çıktı: "Tüm Yahudiler senden bıktı"

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yürütülen temaslarda, Kushner ve Witkoff'un Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği ve Katar Başbakanı'nın bizzat taslak metin üzerinde düzenlemeler yaptığı iddiasına da kitapta yer verildi.

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Kitapta, Witkoff ve Kushner'in ABD Başkanı'nın Özel Kalemi Susie Wiles'ı Netanyahu'nun Trump'ı aramaya ve planı rayından çıkarmaya çalışabileceği konusunda uyardığı da paylaşıldı.

Netanyahu'nun Gazze planını sabote etmesinden endişe eden Beyaz Saray yetkililerinin, Netanyahu telefona bağlandığında Kushner ve Witkoff'u da hatta tuttuğu bildirildi.