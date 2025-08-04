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Trump'tan Rusya'ya gönderilen denizaltılarla ilgili açıklama: Olmaları gereken yerdeler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya yakınlarına konuşlandırılan iki nükleer denizaltı ile ilgili açıklama yaptı. Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev’in nükleer tehdit içeren açıklamalarının ardından konuşan Trump, iki nükleer denizaltının “olmaları gereken yerde” olduğunu belirtti ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların da yolda olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi:
Trump'tan Rusya'ya gönderilen denizaltılarla ilgili açıklama: Olmaları gereken yerdeler

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, AATrump, AA

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: DENİZALTILAR OLMASI GEREKEN YERDE

Gazeteciler, Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunmalı" diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti.

Başkan Trump, gazetecilerin sorusuna "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.

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