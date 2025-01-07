İsrail'in "toplu ve sistematik tecavüz" yalanında itiraf geldi: "Herhangi bir şikayet yok"

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İsrail Başsavcısı, daha önceki iddiaların aksine Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanında rapor edilmiş herhangi bir tecavüz vakasının bulunmadığını belirtti. TOPLU VE SİSTEMATİK TECAVÜZ YALANI



Yedioth Ahronot gazetesine röportaj veren İsrailli başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulgu olmadığını açıkladı.

İsrail askerleri (AA) ŞİKAYETÇİ OLAN KİMSE YOK



Gaz, "Nihayetinde, herhangi bir şikayetçimiz yok. Medyaya yansıyanlarla sonunda ortaya çıkacak olanlar tamamen farklı olacak." ifadelerini kullandı. İsrail'deki kadın hakları örgütlerine de başvurduklarını ve işbirliği içerisinde hareket etme teklifinde bulunduklarının altını çizen Gaz, "Bize, kimsenin kendilerine başvurmadığını söylediler." dedi.