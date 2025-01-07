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İsrail'in "toplu ve sistematik tecavüz" yalanında itiraf geldi: "Herhangi bir şikayet yok"

İsrail ve uluslararası siyonist basının bir yalanı daha ortaya çıktı. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanında rapor edilmiş herhangi bir tecavüz vakasının bulunmadığı bildirildi. Tel Aviv basınına röportaj veren İsrail Başsavcısı, kendilerine gelen herhangi bir şikayet olmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:03 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:39
İsrail’in toplu ve sistematik tecavüz yalanında itiraf geldi: Herhangi bir şikayet yok

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    İsrail Başsavcısı, daha önceki iddiaların aksine Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanında rapor edilmiş herhangi bir tecavüz vakasının bulunmadığını belirtti.

    TOPLU VE SİSTEMATİK TECAVÜZ YALANI

    Yedioth Ahronot gazetesine röportaj veren İsrailli başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulgu olmadığını açıkladı.

    İsrail askerleri (AA)İsrail askerleri (AA)

    ŞİKAYETÇİ OLAN KİMSE YOK

    Gaz, "Nihayetinde, herhangi bir şikayetçimiz yok. Medyaya yansıyanlarla sonunda ortaya çıkacak olanlar tamamen farklı olacak." ifadelerini kullandı.

    İsrail'deki kadın hakları örgütlerine de başvurduklarını ve işbirliği içerisinde hareket etme teklifinde bulunduklarının altını çizen Gaz, "Bize, kimsenin kendilerine başvurmadığını söylediler." dedi.

    Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde (Takvim.com.tr)Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde (Takvim.com.tr)

    Gaz, İsrail savcılık makamlarının tecavüz iddialarına ilişkin şikayet olmadığı için tecavüz iddialarına ilişkin herhangi bir hukuki süreç başlatmadığının altını çizdi

    İSRAİLLİ KADINLARA TECAVÜZ EDİLDİĞİ İDDİASI

    Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialar İsrail'de ve uluslararası basında kendine yer bulmuştu.

    ABD'nin önde gelen basın kuruluşları arasındaki The New York Times (NYT) da bu iddiaya ilişkin yayın yapan basın kuruluşları arasında yer almıştı.

    New York Times (AA)New York Times (AA)

    NYT'de 28 Aralık'ta yayımlanan "Sözsüz Çığlıklar: Hamas 7 Ekim'de Cinsel Şiddeti Nasıl Silahlandırdı" başlıklı makalede Hamas'ın "7 Ekim'deki saldırısında sistematik cinsel şiddet uyguladığı" öne sürülürken, daha önce İsrail ordusunun istihbarat biriminde görev yapmış, film yapımcısı kimliğiyle tanınan Anat Schwartz'ın haberin 3 yazarından biri olması dikkat çekmişti.

    Haberin yazılış süreci hakkında İsrail'in Kanal 12 televizyonunun 3 Ocak'ta yayımladığı podcastte konuşan Schwartz, haberin daha önce de 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili yanlış haberler yaydığı ortaya çıkan İsrailli sivil arama kurtarma kuruluşu Zaka ve ordu mensuplarının yorumlarına dayandığını, tecavüz hikayelerini doğrulayacak hiçbir tanık bulamadığını itiraf etmişti.

    BM Genel Sekreteri'nin Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten (AA)BM Genel Sekreteri'nin Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten (AA)

    BM'DEN SKANDAL

    BM Genel Sekreteri'nin Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, 7 Ekim saldırıları sırasında cinsel şiddet iddialarını araştırmak için bölgeye gittiği ancak cinsel şiddete uğrayan kimseyle görüşemeden yayımladığı raporla ilgili soru yağmuruna tutulmuştu.

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