İsrail'in "toplu ve sistematik tecavüz" yalanında itiraf geldi: "Herhangi bir şikayet yok"

İsrail Başsavcısı, daha önceki iddiaların aksine Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanında rapor edilmiş herhangi bir tecavüz vakasının bulunmadığını belirtti.
TOPLU VE SİSTEMATİK TECAVÜZ YALANI
Yedioth Ahronot gazetesine röportaj veren İsrailli başsavcı Moran Gaz, yürütülen kapsamlı soruşturmalara rağmen 7 Ekim'de İsrailli kadınlara yönelik "toplu ve sistematik tecavüz" iddialarını doğrulayacak bir bulgu olmadığını açıkladı.
İsrail askerleri (AA)
ŞİKAYETÇİ OLAN KİMSE YOK
Gaz, "Nihayetinde, herhangi bir şikayetçimiz yok. Medyaya yansıyanlarla sonunda ortaya çıkacak olanlar tamamen farklı olacak." ifadelerini kullandı.
İsrail'deki kadın hakları örgütlerine de başvurduklarını ve işbirliği içerisinde hareket etme teklifinde bulunduklarının altını çizen Gaz, "Bize, kimsenin kendilerine başvurmadığını söylediler." dedi.
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde (Takvim.com.tr)
Gaz, İsrail savcılık makamlarının tecavüz iddialarına ilişkin şikayet olmadığı için tecavüz iddialarına ilişkin herhangi bir hukuki süreç başlatmadığının altını çizdi
İSRAİLLİ KADINLARA TECAVÜZ EDİLDİĞİ İDDİASI
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda İsrailli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin iddialar İsrail'de ve uluslararası basında kendine yer bulmuştu.
ABD'nin önde gelen basın kuruluşları arasındaki The New York Times (NYT) da bu iddiaya ilişkin yayın yapan basın kuruluşları arasında yer almıştı.