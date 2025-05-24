Şoke eden düşük kafa sendromu! Telefona bakmaktan boynu yamuldu vida taktılar

Japonya'da 6 ay boyunca şiddetli boyun ağrısı çeken 25 yaşında bir gencin telefonuna bakmaktan boynunun yamulduğu ortaya çıktı.
TELEFONA BAKMAKTAN BOYNU YAMULDU
25 yaşındaki gence Düşük Kafa Sendromu teşhisi konuldu. Gencin sürekli telefona baktığı ve başını kaldırmadığı için bu hale geldiği belirtildi.
OPERASYONDA VİDA TAKTILAR
Elle müdahale ve atelin yetersiz kalmasının ardından doktorlar cerrahi operasyona karar verdi.
Hasarlı omur ve dokuların çıkarıldığı operasyonda gencin boynuna vida ve metal çubuklar yerleştirildi. Ameliyattan ancak altı ay sonra hastanın başını kaldırmaya başladığı, bir yıl içinde hareket kabiliyeti kazandığı belirtildi.
AKILLI TELEFONLARA DİKKAT
Doktorlar akıllı telefon ve tablet kullanımı yüzünden Düşük Kafa Sendromu'nun patlak verdiğini belirtirken uzun süre ve sık cihazlara bakmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.