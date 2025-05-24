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Şoke eden düşük kafa sendromu! Telefona bakmaktan boynu yamuldu vida taktılar

Japonya’da bir gencin telefona bakmaktan boynu yamuldu. Düşük Kafa Sendromu teşhisi konulan 25 yaşındaki gencin boynuna operasyonla vida ve metal çubuklar yerleştirildi. Dünyayı şoke eden vakanın ardından uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı geldi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:06
Şoke eden düşük kafa sendromu! Telefona bakmaktan boynu yamuldu vida taktılar

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Japonya'da 6 ay boyunca şiddetli boyun ağrısı çeken 25 yaşında bir gencin telefonuna bakmaktan boynunun yamulduğu ortaya çıktı.

TELEFONA BAKMAKTAN BOYNU YAMULDU

25 yaşındaki gence Düşük Kafa Sendromu teşhisi konuldu. Gencin sürekli telefona baktığı ve başını kaldırmadığı için bu hale geldiği belirtildi.

Japonya'da bir gence Düşük Baş Sendromu teşhisi kondu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırJaponya'da bir gence Düşük Baş Sendromu teşhisi kondu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

OPERASYONDA VİDA TAKTILAR

Elle müdahale ve atelin yetersiz kalmasının ardından doktorlar cerrahi operasyona karar verdi.

Hasarlı omur ve dokuların çıkarıldığı operasyonda gencin boynuna vida ve metal çubuklar yerleştirildi. Ameliyattan ancak altı ay sonra hastanın başını kaldırmaya başladığı, bir yıl içinde hareket kabiliyeti kazandığı belirtildi.

Japonya'da bir gence Düşük Baş Sendromu teşhisi kondu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırJaponya'da bir gence Düşük Baş Sendromu teşhisi kondu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

AKILLI TELEFONLARA DİKKAT

Doktorlar akıllı telefon ve tablet kullanımı yüzünden Düşük Kafa Sendromu'nun patlak verdiğini belirtirken uzun süre ve sık cihazlara bakmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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